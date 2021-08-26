Covid olduğunu söyleyip marketteki yiyeceklere öksüren kadına hapis cezası

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bir markete girip “Koronavirüs’e yakalandığını” söyleyerek yiyeceklere öksüren kadın hakkında hapis cezası verildi.

The Hill’de yer alan habere göre, 37 yaşındaki Margaret Cirko, suçunu itiraf etmesi üzerine en az bir yıl hapis cezası aldı.

Cirko’nun yılın başında yaşadığı yerdeki bir süpermarkete girerek, virüse yakalandığını söylediği, sözlü tehditlerle etraftaki yiyeceklere öksürdüğü belirtildi.

Kadının, sözlü tehditlere devam ederek reyon reyon gezdiği daha sonra 12’li bir paket bira çalmaya çalıştığı aktarıldı.

Kadının avukatı, olay sırasında Covid olmadığını söyledi.

Marketin sahibi, olayın kendilerine 35 bin dolar zararı olduğunu belirtti.