Covid nedeniyle 28 gün yaşam mücadelesi veren adam iyileştikten sonra aşı olmadığı için doktorlardan özür diledi

ABD’de aşı yaptırmayan ve Covid-19’a yakalanarak 28 gün hastanede yatan Richard Soliz, hastaneden çıkarken aşı olmadığı için sağlık çalışanlarından özür diledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD’de 54 yaşındaki Richard Soliz, aşısız bir şekilde Covid’e yakalandıktan sonra akciğerlerinde kan pıhtısı oluştu. Hastaneye kaldırılan Soliz, yaklaşık bir ay boyunca solunum cihazına bağlı kaldı.

Ekimde kurtulan Soliz, daha sonra hastaneye dönerek doktorlara hayatını kurtardıkları için teşekkür etti ve özür diledi.

Soliz, hastanenin yoğun bakım bölümünde alışan Dr. James Town’a “Aşı olma kararını almadığım için çok pişmanım” dedi.