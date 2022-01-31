Covid'le ilgili dezenformasyon yayınları tepki çekmişti; Joe Rogan "daha çok çabalayacağını" söyledi

Spotify’ın Covid-19’la ilgili dezenformasyon içeren içeriklere ilişkin yapacağı düzenlemeyi duyurmasının ardından podcast yayınıyla tepki çeken Joe Rogan, yayınlarında dengeli bir tutum izlemek için "elinden geleni yapacağını" söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Instagram hesabından 10 dakikalık bir video paylaşan komedyen ve podcast yayıncısı Joe Rogan “Farklı düşüncelerdeki insanları davet etmek için daha çok çalışacağını” ve podcast’indeki konular hakkında daha çok araştırma yapmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Joe Rogan, podcast programını son iki bölümünde yer alan Covid-19 komplo teorileriyle ilgili, konuklarının “oldukça bilinir insanlar” olduklarını söyledi.

Rogan, 11 milyon dinleyiciye ulaşan podcast yayınlarının sadece sohbet olduğunu söyledi ve şöyle devam etti. “Çoğu zaman insanlarla oturup konuşmaya başlayana kadar ne hakkında konuşacağımı bilmiyorum. Bundan sonra işleri dengelemek için elimden geleni yapacağım”

Rogan, programın yayınlanmasıyla tepkileri üzerine çeken Spotify’dan da özür diledi.

Ne olmuştu?

Ocak başında, bir grup doktor, bilim insanı ve sağlık çalışanı Spotify'a yazdıkları açık mektupta, Rogan'ın Covid-19 tartışmalarındaki "kaygı veren siciline" dikkat çektiler.

The Joe Rogan Experience (Joe Rogan Deneyimi) adlı program, Spotify'in en popüler podcastı ve ayda 200 milyon kez indirildiği kaydediliyor.

Rogan, gençleri aşı olmamaya teşvik ediyor ve etkisi kanıtlanmamış parazit ilacı ivermectin'in koronavirüs tedavisinde kullanılmasını istiyor.

Aralarında Neil Young ve Joni Mitchell'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim, eserlerinin platformdan kaldırılmasını istemişti.