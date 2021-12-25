Covid inkarcısı 'Belçika'nın en güçlü insanı' Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda "Belçika'nın en güçlü insanı" olarak bilinen ağır sıklet dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu 40 yaşındaki Frédéric Sinistra'nın Covid nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Sıkı bir "Koronavirüs inkarcısı" olan Sinistra, salgının gerçek olduğuna inanmıyor ve aşı olmayı reddediyordu.

Belçika medyasına göre, dövüş sporlarında dünyanın en önemli sporcuları arasında yer alan ve kickboks dalında 3 kez dünya şampiyonu olan Sinistra, Liege kentindeki bir hastanede geçen hafta hayatını kaybetti.