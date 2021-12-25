Covid inkarcısı 'Belçika'nın en güçlü insanı' Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Liege kentindeki bir hastanede tedavi altına alınan Sinistra, sosyal medya hesabından, virüs nedeniyle ciğerlerinin olumsuz etkilendiğini belirterek, "Ama daha güçlü döneceğim" mesajını paylaştı.
Ancak doktorların uyarısında rağmen Belçikalı sporcu tedaviye evinde devam etmek istedi.
Evinde oksijen tüpüne bağlanan Frédéric Sinistra, 13 Aralık'ta Facebook hesabına, "Desteğiniz için teşekkürler. Olması gerektiği gibi evde iyileşiyorum. Bin kat daha güçlü döneceğim" diye yazdı.
Belçikalı sporcu, bu mesajın ardından 16 Aralık'ta solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sinistra geçen Salı günü toprağa verildi.
Sinistra'nın Instagram hesabından bir mesaj paylaşan eşi ise, kocasının Covid yüzünden ölmediğini savunarak, "Başına gelenlerin korku yaymak ve aşıyı zorlamak için kullanılmasını asla kabul etmezdi" dedi.