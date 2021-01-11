Covid: İngiltere'de salgın yakında 'en tehlikeli dönemine girecek', ülkede son durum ne?

İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty, kitlesel aşılama kampanyası etkili olmaya başlayana kadar ülkenin Covid salgını krizinde en tehlikeli haftalara gireceğini söyleyerek, kamuoyunu uyardı.

Halka, diğer insanlarla temaslarını mümkün olan en düşük düzeye indirmeleri çağrısı yapan Profesör Whitty, önümüzdeki haftalarda İngiltere'de pandeminin en kötü döneminin yaşanacağını kaydetti.

Salgının başından bu yana koronavirüsün 80 bini aşkın insanın ölümüne yol açtığı ülkede ilan edilen sıkı önlemlere rağmen günlük vaka sayısı ve ölümlerdeki artış devam ediyor. Sağlık hizmetleri de ciddi şekilde alarm vermeye başladı.

Geçen hafta günlük vakaların sayısı 68 binlere çıkarken, günlük ölümler ise 1300'leri bulmuştu. Yetkililer ülke çapında her 50 kişiden birinin virüs taşıyor olabileceğini söylüyor. Bu sayının hastalığın en hızlı yayıldığı başkent Londra'nın bazı bölgelerinde her 20 kişiden birine düştüğü tahmin ediliyor.

Hükümet salgından çıkış stratejisi olarak aşılamayı hızlandırmaya öncelik veriyor. Bu amaçla ülke çapında şimdiye kadar aşılamayı sürdüren hastaneler ve yüzlerce aile hekimliğinin yanında bu hafta yedi kitlesel aşılama merkezi açılmasıyla kampanyanın iyice hız kazanması umuluyor.

Hedef Şubat ayının ortasına kadar ülkede 70 yaşın üzerinde olanlar, sağlık çalışanları ve öncelikli risk gruplarından 15 milyon kişinin aşılanmış olması.

Aralık ayı başlarında başlatılan aşılama kampanyasında şu ana kadar iki milyonu aşkın kişiye aşının birinci dozu yapıldı.

Aşılananların çoğu ilk onayı alan Pfizer-BioNTech aşısını oldu. Ama daha ucuz ve depolama ve nakli çok daha kolay olan Oxford Astra Zeneca aşısının geçen hafta başlatılmasıyla aşılamanın hızlanacağı umuluyor. Hükümet ABD merkezli Moderna şirketinin ürettiği aşıyı da onayladı ve şu anda üç şirketten sipariş ettiği aşılar nüfusa yetecek miktarın üzerinde.

'Birinci dalganın çok üzerindeyiz'

Hükümetin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty, bu sabah BBC'ye verdiği mülakatta, herkesin kendisini virüs taşıyor saymasını ve virüsü başkalarına bulaştırmamak için teması daha da azaltmalarını istedi.

Profesör Chris Whitty şu an İngiltere sınırları içindeki hastanelerde 30 bini aşkın Covid hastası yattığını söyledi ve geçen yıl Nisan ayında salgının birinci dalgasının en yükseldiği noktada hastanelerde 18 bin kişinin yattığını hatırlattı.

Londra'da bazı mahallelerde her 20 kişiden birinin virüs taşıdığını söyleyen Profesör Whitty, "Gereksiz yere buluştuğunuz birinin virüs taşıyor olma ihtimali çok yüksek" diye konuştu.

Pandemiden çıkışın aşılama planıyla mümkün olacağını söyleyen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pazar günü İngiltere'de günde 200 bin kişinin aşılandığını ve iki milyon civarında insana birinci doz aşıların yapıldığını açıklamıştı.

Hafta sonunda öncelikli gruplardan 600 bin kişiye daha aşı daveti gitti.

Hancock ise "Kuralları her bir esnettiğinizde sonuç ölümcül olabilir. Şu anda toplum olarak kolektif şekilde yapabileceğimiz en önemli şey evde kalmak" dedi.

Hastaneler alarm veriyor

Vakaların ve yoğun bakım ihtiyacının büyüdüğü bazı bölgelerde sağlık sistemi kırmızı alarm veriyor.

Londra'nın güneydoğusundaki Essex bölgesinde bazı hastanelerde oksijen stoklarının tehlikeli düzeyde azaldığına ve oksijenin idareli kullanımına geçildiğine ilişkin bilgiler BBC'ye ulaştı.

Virüsün en hızlı yayıldığı yerlerden Surrey bölgesinde hastane morgları yetersiz kalınca geçici bir morg oluşturduğu öğrenildi.

Yerel yetkililer BBC'ye eski bir askeri hastane binasında oluşturulan olağanüstü morgda 200 civarında cenazenin bulunduğunu ve başka yerler de açılacağını söylediler.

Bilim insanları Cumartesi günü, İngiltere'de alınan önlemlerin yetersiz kaldığını ve daha sıkılaştırılması gerekebileceğini söylediler.

PA Media Aşılamanın başladığı Aralık ayı başından bu yana iki milyon kişiye birinci doz aşı vuruldu

Yeni önlemler için 10 gün beklenecek

Ulusal çapta ilan edilen önlemler gereğince İngiltere'de insanlara, evden yapılamayacak işlerde çalışıyor olmak, egzersiz ya da alışveriş yapmak veya tıbbi sebepler dışında evden çıkmamaları söylendi.

Önlemler kapsamında gıda ve ilaç dışında ürün satan dükkanlar, lokantalar, barlar ve eğlence yerleri, spor salonları ile dış mekanlardaki spor tesisleri kapatıldı.

Ev ziyaretleri yasaklanırken insanlar açık havada sadece bir diğer kişiyle buluşabiliyor.

Birleşik Krallık içinde İngiltere için ilan edilen bu önlemlerin benzerlerini İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda özerk hükümetleri de uyguluyor.

BBC evden eğitim sürdüren çocuklara yönelik müfredatı izleyen programlar yayımlıyor. İngiltere'de halen ilkokul ve orta okul düzeyinde sadece kritik görevlerde çalışanlarla özel destek ihtiyacı olan çocuklar okula gidebiliyor.

Hükümet Pazar günü iki toplantı yaparak önlemlerin nasıl güçlendirilebileceğini tartıştı.

BBC'nin edindiği bilgilere göre ek önlem kararı alınmadı.

Hükümet ilan edilen son önlemlerin etkisini görmek için 10 gün beklenmesini kararlaştırdı.