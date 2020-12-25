İngiltere'de Koronavirüs enfeksiyon seviyesinde keskin bir yükseliş yaşanıyor

İngiltere'de koronavirüs salgınında enfeksiyon seviyesi artmaya devam ediyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (ONS) verilerine göre, ülke çapında 85 kişiden birisi enfekte olmuş durumda.

Open Üniversitesi'nden Prof. Kevin McConway, salgındaki bu seviyenin "endişe verici derecede yüksek" olduğunu söyledi.

18 Aralık haftasında 650 bin kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken bu sayı bir önceki hafta 570 bindi.

Başkent Londra, yüzde 2'den fazla oranla en yüksek pozitif test oranına sahip.

Galler'de enfeksiyon seviyesi keskin bir artışla her 60 kişiden birisi koronavirüse yakalanmış durumda. Enfeksiyon seviyesi Kuzey İrlanda'da da yükselişte. İskoçya'da ise seviye düşerek 140 kişide bir koronavirüs vakası görülüyor.

'Noel'i unutalım'

İstatistik Bürosu verilerine göre İngiltere'de pozitif test seviyesindeki artış, başkent Londra ile ülkenin Güney Doğu ve Doğu bölgelerinde yaşanıyor. Bu bölgelerde koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türün tespit edilmişti.

ONS, buralarda yaşayan ve testi pozitif çıkan insanların üçte ikisinin yeni varyantı taşıdığını tahmin ediyor.

Vaka oranı da Londra'da bir hafta içinde ikiye katlanmış durumda. İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin son verilerine göre 100 bin kişide 602 kişi koronavirüse yakalandı.

Halk Sağlığı Merkezi Direktörü Dr. Yvonne Doyle, mevcut tablo ile herkesin Noel'i unutması gerektiğini söyledi.

Doyle, "Temas ettiğiniz kişileri azaltırsanız Covid-19'un yayılımını da azaltmış olursunuz. Unutmamak gerek ki her üç kişiden birisi hiçbir semptom göstermeden ve farkında olmadan virüsü başkalarına bulaştırabiliyor" diye konuştu.

Bilim insanlarından hastane doluluk oranları için uyarı

Şu anda iki yeni tip koronavirüs varyantı mevcut. Bunlardan ilki İngiltere'nin Kent şehrinde tespit edilmiş olanı. Bu varyant İngiltere'nin güney ve doğu bölgelerinde de ciddi bir artışa sebep oldu. Artış hastanelerde doluluğu da beraberinde getirdi.

Bilim insanları hükümeti Britanya'nın geri kalanı için de hastanelerdeki doluluk oranlarının artabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yeni varyantın daha ciddi hastalıklara sebep olduğu konusunda bir kanıt olmasa da, yayılım hızı eskisine oranla çok daha fazla.

Reuters Yetkililer, yeni mutasyonun daha çok ölüme yol açtığı ya da aşılar ve tedavilere farklı yanıt verdiğine dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

500 binden fazla kişi aşılandı

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve ülkedeki vakalarda artışa neden olan ikinci varyant ise Salı günü İngiltere'de iki kişide tespit edildi. İngiltere bu sebeple Güney Afrika'ya sınırlarını kapattı.

Virüs bulaştırma katsayısı ya da kısa adıyla "R0" olarak bilinen sayı İngiltere'de şu anda 1.1 ile 1.3 arasında. Bu da salgının hızla büyüdüğü anlamına geliyor. Öte yandan adanın kuzeyinde de vaka sayısı düşmeye devam ediyor.

Birleşik Krallık'ta 2 hafta içerisinde toplamda 616 bin 933 kişiye Pfizer/BioNtTech aşısının ilk dozu vuruldu.

Koronavirüs aşısı olan insan sayısı İngitere'de 521 bin 594; İskoçya'da 56 bin 676; Galler'de 22 bin 595 ve Kuzey İrlanda'da ise 16 bin 68 kişi.