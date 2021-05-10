Covid: İngiltere'de bugün hiç ölüm olmadı; 17 Mayıs'ta normalleşmede yeni aşamaya geçiliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs önlemlerinin daha önce öngörüldüğü gibi 17 Mayıs'ta bir kademe daha gevşetileceğini teyit ederek, normalleşme sürecine ilişkin yeni detaylar açıkladı.

Konuşmasına, "gösterdiği sabır ve fedakarlıktan dolayı" herkese teşekkür ederek başlayan Johnson, yeni döneme geçmek için belirlenen kriterlerin sağlandığını, ancak tüm tedbirleri bir kenara koyamayacaklarını anlattı.

Hükümetin açıkladığı takvime uygun olarak 17 Mayıs'tan itibaren pubların, restoranların, kafelerin iç mekanları açılacak, oteller müşteri kabul etmeye başlayacak, sinema ve tiyatrolar uzun aradan sonra perdelerini izleyiciye açacak.

Yeni dönemde okulların ortak alanlarında ve sınıflarda öğrencilerin maske takması zorunluluğu da kaldırılacak.

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da son 24 saatte Covid sebebiyle kimsenin ölmediği duyuruldu. Galler'de ise yalnızca dört kişi Covid kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

'Yeni aşama için dört kriter sağlandı'

İngiltere Başbakanı Johnson, "herkesin çabası sayesinde" İngiltere'de Covid önlemlerinin bir aşama daha gevşetilmesi için dört kriterin sağlandığını söyledi.

Johnson bu kriterleri şöyle açıkladı:

"Aşı programı başarılı şekilde sürüyor.

Aşıların, hastaneye yatış ve ölümleri azaltmakta yeterince etkili olduğu kanıtlandı.

Bulaşı oranları, Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) zorlama riski barındırmayacak düzeyde seyrediyor.

Yeni varyantlar risklere ilişkin değerlendirmelerimizi geçersiz kılmıyor."

Hangi kısıtlamalar kalkıyor?

Johsnon, 17 Mayıs'tan itibaren İngiltere'de dış mekanlarda 30 kişiye kadar, iç mekanlarda ise en fazla altı kişi ya da iki hanehalkı üyelerinin buluşmasının mümkün olacağını aktardı.

Yeni dönemde, kafe, restoran ve barların iç mekanlarına da müşteri kabul edilebilecek. Sinema, müze ve çocuk oyun alanları da kapılarını aylar sonra açacak.

Tiyatrolar, konser salonları, konferans merkezleri ile spor stadyumları, kapasite sınırları uygulamak kaydıyla faaliyete geçebilecek.

Toplu spor aktiviteleri ve spor egzersizleri için iç mekanlar kullanılabilecek. Sauna ve buhar odaları müşteri kabul edebilecek.

Getty Images İngiltere'de kafe ve publar artık iç mekanlarda da müşteri kabul edebilecek.

Johnson, otel, hostel ve benzeri konaklama hizmetlerinin de Pazartesi'den itibaren açılacağını aktardı.

Düğünler, resepsiyonlar ve diğer benzeri etkinlikler de 30 kişiyle sınırlı olmak üzere organize edilebilecek.

Alarm düzeyi düşürüldü

İngiltere'de Covid vaka ve ölüm sayılarının düşmesiyle, koronavirüs salgınına ilişkin alarm düzeyi 4. kademeden 3. kademeye düşürüldü.

Toplam 35 milyon 400 binin üzerinde kişiye ilk doz Covid aşısı yapılırken, 17 milyon 850 binden fazla kişiye aşının iki dozu da yapıldı.

Son 24 saatte Birleşik Krallık genelinde 2 bin 357 yeni Covid vakası saptandı.