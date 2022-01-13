Covid geçirdikten sonra penisinin 4 santimetre küçüldüğünü iddia etti

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ABD'de bir adam Covid-19 geçirdikten sonra penisinin neredeyse 4 santimetre küçüldüğünü iddia etti. Covid sonrası ereksiyon sorunları yaşayan adamın penisinin küçüldüğü belirtildi.

NZHerald'da yer alan habere göre, ismi verilmeyen ABD'li adam, Covid-19 geçirdikten sonra penisinde küçülme farketti. Covid öncesi penisinin "ortalamanın üstünde" olduğunu iddia eden adam, hastalık sonrası 4 santimetreye varan bir küçülme fark etti.

30'lu yaşlarında olduğunu söyleyen adam Covid nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra bir süre ereksiyon sorunları yaşadığını, bu sorunların tedaviyle geçtiğini söyledi. Adam, "Ancak bir sorunum kaldı" diyerek penisinin küçüldüğünü söyledi.

Penisinin 3.8 santimetre küçüldüğünü söyleyen adam "Doktorlarım kalıcı olabileceğini söylüyor. Bu durum özgüvenime ve yataktaki performansıma olumsuz etkili oldu" dedi.

"Penis küçülmesi domino etkisiyle olabilir"

ABD'li ürolog Ashley Winter, ereksiyon sorunları sonrası penisin küçülebileceğini, Covid'le bu durumun "domino etkisiyle" yaşandığını söyledi.

The Sun'ın aktardığına göre, çeşitli çalışmalar Covid enfeksiyonu sonrası kan damarlarında tahribat nedeniyle penisin küçülebileceğini göstermişti.

University College London'daki çalışmaya katılan 3400 kişinin 200'ü uzun Covid belirtileri yaşadığını, penisin küçülmesinin de nadir görülen bir etki olduğunu göstermişti.