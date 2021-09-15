Covid: Çocuklara hangi ülkeler aşı yapıyor?

İngiltere'de sağlık otoritelerinin tavsiyesi üzerine 12-15 yaş aralığındaki çocuklara Covid aşısı yapılabiliyor.

Uzmanlar, bu yaştaki çocuklara tek doz Pfizer aşısı yapılmasını tavsiye etti.

Başka bazı ülkelerde de çocuklara Covid aşısı yapılsa da, yaklaşımlar ve yöntemler değişebiliyor.

Avrupa'da durum nasıl?

Mayıs ayında Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 12-15 yaş arasına Pfizer aşısı yapılmasına onay verdi. Bunun ardından bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde farklı hızlarda aşılama başladı.

Danimarka'da 12-15 yaş arasındaki, İspanya'da ise 12-19 yaş arasındaki çocukların büyük çoğunluğuna tek doz aşı yapıldı.

Fransa da hızlı davranarak 12-17 yaşındakilerin yüzde 66'sına tek doz aşı yaptı. Yüzde 52'sine ise iki doz birden yapıldı. Ekim ayı itibarıyla ülkede kullanılan sağlık pasaportu 18 yaş altına doğru genişletildi. Bu uygulamaya göre, çocuklar da sinemaya, müzeye, restorana ve iç mekandaki alışveriş merkezlerine girmek için aşılı olduklarını ya da negatif Covid testi sonuçlarını göstermek zorunda.

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Haziran ayında Almanya'da hükümetin bilimsel danışmanları, aşının sadece 12-15 yaş arasında kronik rahatsızlığı bulunan çocuklara yapılmasını tavsiye etmişti. Ağustos'ta ise Delta varyantının yayılmasıyla aşı, 12 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletildi.

İsveç'te 12-15 yaş arasındaki çocuklar yalnızca akciğer rahatsızlığı, ağır astım ya da başka bir yüksek riskli sağlık durumları mevcutsa aşı olabiliyor. AB üyesi olmayan Norveç ise Covid aşısını 12-15 yaş arasına yapmaya başladı ancak henüz tek doz yapılıyor.

Türkiye'de ise 18 Ağustos'tan bu yana Covid aşısı 15 yaş üstüne yapılabiliyor. 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar da aşı takvimine dahil edilmişti. Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül'den hemen önce, 12 yaş üstü tüm çocuklara aşı hakkı tanındığı açıklandı.

ABD'de nasıl uygulanıyor?

Mayıs ayında ABD ve Kanada'daki düzenleyici kurumlar Pfizer aşısının 12 yaş ve üstüne yapılmasını onayladı. ABD'deki aşı merkezlerinde üç hafta arayla iki doz aşı yapılmaya başlandı.

Temmuz sonunda ABD'deki 12-17 yaş aralığındaki çocukların yüzde 42'sine ilk doz, yüzde 32'sine ikinci doz Pfizer ya da Moderna aşısı yapılmıştı.

Çocuklara yönelik aşı uygulaması, ABD'de Delta varyantının yayılmasıyla aynı döneme denk geldi.

ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid nedeniyle hastaneye başvuran çocukların sayısının, düşük aşılama oranlarına sahip eyaletlerde 3,4-3,7 kat daha fazla olduğunu bildirdi.

Bir grup okulda ise yöneticiler, derslere girmek için aşının 12 yaş üstüne zorunlu tutulması yönünde karar aldı. Bazı veliler bu karara itiraz ediyor.

Los Angeles'ta bu zorunluluk 600 bin çocuğu kapsayacak şekilde genişletildi. New York'ta ise okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi.

Pfizer, Covid aşısını daha da küçük çocuklar üzerinde denemeye başladı. 5-11 yaş arasındaki çocuklara ait ilk sonuçlar Eylül ayında, daha küçük yaştaki çocuklara ait sonuçlar ise yıl sonunda bekleniyor.

Çin: Aşı üç yaş ve üzeri için onaylandı

Haziran ayında Çin'de 3 yaş ile 17 yaş aralığındaki çocuklara Sinovac'a ait Covid aşısı yapılmaya başlandı. Çin, bu yaştaki çocuklara aşıyı onaylayan ilk ülke olmuştu.

1,4 milyar nüfuslu ülkede yüzde 80'in yıl sonuna kadar aşılanması hedefi, 18 yaş altını aşılamadan imkansız görünüyor.

Çin'de aşı olmak isteğe bağlı olsa da, bazı yerel yönetimler, tüm ailesi iki doz aşı olmayan öğrencilerin bu dönemde okula kabul edilmeyeceğini söyledi.

Sinovac aşısı, Türkiye dahil, Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki birçok ülkede kullanılıyor.

Şili'de Sinovac aşısının altı yaş üzerine uygulanmasına onay verildi.

Sinovac'tan yapılan açıklamada, aşının Güney Afrika'da altı aylık bebeklerden 17 yaşındakilere kadar farklı yaş gruplarında denendiği bildirildi.

Çin'in Nanjing kentinde öğrenciler Covid aşısı olmak için bekliyor.

Hindistan

Hindistan genç nüfusun en kalabalık olduğu ülkeler arasında başı çekiyor. Serolojik anketlere göre salgının başından bu yana çocukların yüzde 60'ı Covid'e yakalandı ve muhtemelen bu nedenle bir miktar bağışıklık geliştirdi.

Ağustos ayında ülkenin sağlık otoriteleri yerel Zydus Cadila firmasına ait yeni aşının 12 yaş ve üzerinde kullanımı için onay verdi.

Aşı üç doz halinde yapılıyor.

Hindistan hükümeti 12-17 yaş arasında kronik rahatsızlıkları bulunan çocukların Ekim ayında aşılanmaya başlanacağını duyurdu. Ancak öncelik yetişkinlerin aşılanmasına verilecek.