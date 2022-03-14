Covid: 'Çin'in Silikon Vadisi' artan Koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı

"Çin'in Silikon Vadisi" olarak anılan teknoloji üretim merkezlerinin yer aldığı Şenzen kenti, artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Şenzen'de üretim yapan Apple'ın iki tedarikçisi Foxconn ve Unimicron Teknoloji üretimi durdurdu.

Şenzen'de toplu ulaşım geçici olarak durduruldu ve insanlara evden çalışmaları söylendi. Apple'ın iki tedarikçisi Foxconn ve Unimicron Teknoloji ileri bir tarihe kadar operasyonlarını askıya aldı. Foxconn üretimde aksamalara yol açmaması için yedek üretim tesislerini devreye sokacağını açıkladı.

Çin'de bu yıl kaydedilen vaka sayısının ülkede 2021'de kayda geçen toplam vaka sayısını geçtiği duyuruldu.

Pazartesi günü 170 yeni vaka açıklayan Çin'in en büyük şehri Şanghay'ın bazı semtlerinde bölgesel karantina uygulanıyor.

Çin'de Mart ayının başından beri en az beş bölgede kapanma uygulamaları devam ediyor. 9 milyon nüfuslu bir endüstriyel üretim merkezi olan Çangçun şehri Cuma günü karantinaya alındı.

İngiltere'de baskın varyant BA.2 oldu

Dünya genelinde Covid-19 önlemlerinin kalkmaya başladığı dönemde vaka sayıları artıyor. Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı son rakamlar; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta her 25 kişiden birinin enfekte olduğunu gösteriyor.

İskoçya'da bu oran 18'de bir ve bu, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek oran. Birleşik Krallık'ta baskın varyantın Omicron'un bir alt varyantı olan BA.2 olduğu belirtiliyor.

Fransa'da Covid-19 sınırlamaları kalktı, vaka sayıları artmaya devam ediyor

Fransa'da ise bugünden itibaren kapalı mekanlarda maske zorunluluğu gibi Covid-19 sınırlamalarının çoğu kalktı.

Fransız halk sağlığı kuruluşu Santé publique France'a göre ise haftalarca süren istikrarlı düşüşün ardından Covid enfeksiyonları yeniden artıyor. Ülke genelinde yeni enfeksiyonların sayısı, bir hafta önce 60 binken Cuma günü 73 bini aştı. 7 günlük ortalama vaka sayısında bir haftada yüzde 20'lik bir artış kaydedildi.

Bu artışta kış tatilinden sonra okulların açılmasının etkili olduğu düşünülüyor. Bir diğer faktörünse Omicron'dan yüzde 30 daha bulaşıcı olduğu belirtilen BA.2 varyantı olabileceği belirtiliyor.

Almanya'da günlük vaka sayısı 250 bini geçti

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü tarafından geçen Cuma günü açıklanan rakamlara göre günlük vaka sayısı 252 bin 836 bini geçti. Enstitü Perşembe günü bu sayının 262 bin 752'ye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.

Ülkenin 7 günlük Covid-19 insidans oranı da Cuma günü 100 bin kişi başına 1439'a yükseldi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkedeki durumun kritik olduğunu söyledi ve:"Her gün 200 ila 250 kişi öldüğünde tatmin olamayız" dedi.

Lauterbach, "Zorunlu aşı olmadan pandemiyi sonbaharda kontrol altına alamayız" diye uyardı ve sonbaharda durumun daha da kötleşebileceğini belirtti.

Almanya'da 19 Mart'ta yürülükte olan Covid-19 sınırlamaları kalkacak.