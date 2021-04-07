Brezilya'da Koronavirüs nedeniyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Daha önce uzun süre salgının abartıldığını savunan ve koronavirüs aşıları hakkında şüpheleri olduğun söyleyen Bolsonaro, tepkiler sonrası son günlerde birçok ülkeden milyonlarca doz aşıyı mümkün olan en kısa sürede alabilmek için harekete geçmişti.
Brezilya'da şu ana kadar nüfusu yüzde 8'ine aşı yapılabildi.
Cumhurbaşkanı Bolsonaro uzun süre koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkmış, kısıtlamaların ülke ekonomisine virüsten daha fazla zarar vereceğini savunmuştu.
Bu konuda sık sık yerel yönetimlerle de karşı karşıya gelen Bolsonaro, bazı bölgelerde alınan kısıtlama kararlarını da mahkemelere taşımıştı.
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