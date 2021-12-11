İngiltere, Omicron'a bağlı yeni bir dalgayla karşı karşıya

Bilim insanlarına göre daha büyük önlemler alınmaması durumunda İngiltere, salgında son koronavirüs varyantı Omicron vakalarına bağlı oldukça güçlü bir dalgayla karşı karşıya kalacak. Ama bunun sağlık sistemi üzerinde, geçtiğimiz kışla mukayese edildiğinde ne denli bir baskı oluşturacağı net değil.

Araştırmacılar, Nisan ayı sonuna kadar Omicron varyantı nedeniyle gerçekleşecek ölümlerin sayısının, aşıların ne kadar iyi performans gösterdiğine bağlı olarak, 25 bin ila 75 bin arasında değişebileceğini belirtti. Ancak araştırmayı yapan bilim insanları, modelleme konusunda hala belirsizliklerin olduğunu söyledi.

Bilim insanlarına göre, gerçekleşebilecek en kötü senaryoda sağlık sisteminin üzerine binecek yükü azaltmak adına ek kısıtlamalara ihtiyaç duyulabilir.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu tarafından yapılan çalışma geleceğe dair kesin bilgiler vermese de bazı olası sonuçlara sahip.

Araştırmacılardan Dr. Nick Davies, Omicron'un "çok hızlı" ve "oldukça endişe verici" bir biçimde yayıldığını ve yüksek bir olasılıkla yıl sonuna kadar İngiltere'de baskın virüs varyantı olacağını söyledi.

Rapora göre, İngiltere'de aşılama oranları çok yüksek olsa da enfekte olan kişi sayısı her 2,4 günde iki katına çıkıyor. Bu, virüs orjinal formundayken kimsenin herhangi bir korumaya sahip olmadığı zamanlardakinden daha yüksek bir hız.

Dr. Davies, "Gördüklerimizden hareketle, Birleşik Krallık'ta büyük bir Omicron dalgasını bekleyebiliriz" dedi.

Öte yandan, en büyük belirsizlik ise aşıların ve ilave dozların Omicron'a karşı insanları hastaneye yatışlarda yeterince koruyup korumadığı.

İlave doz aşıların sahip olduğu etki hakkında iyimser ve kötümser senaryoları araştıran ekibin çalışması, eğer aşı olduysanız Omicron'un önceki varyantlardan daha az şiddetli olduğunu aktarıyor.

Her gün hastanelere başvuran insan sayısı, en iyimser senaryoda, geçen kış görülen rekor zirveden yüzde 40 daha düşük; en karamsar senaryoda ise bu sayılar neredeyse iki kat daha yüksek olabilecek.

Ama rapor senaryoların çoğunluğunda, mevcut önlemlerle devam edilmesi durumunda hastanelere başvuru sayısının geçen kışa göre daha fazla olacağı sonucuna varıyor.

Dr. Davies, "Tahminlerimiz endişe verici, iyimser bir tablo çizmiyor" dedi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından yapılan araştırmada, iki doz aşının Omicron'a karşı sınırlı oranda koruma sağladığını ancak ilave doz aşının bu korumayı yüzde 75'e çıkardığını belirtti.

Alınacak daha sert önlemlerin "insanların fiziksel sağlıkları ve zihinsel sağlıkları için korkunç olacağını" söyleyen Dr. Davies, bu kararların dikkatle alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İngiltere'nin salgında nasıl bir halde olacağına dair gerçek tablo netleşmeden önce daha fazla veriye ihtiyaç var.

Çalışmadaki bir diğer araştırmacı Dr. Rosanna Barnard, "En iyimser senaryomuzda, Omicron'un 2022'nin başlarındaki etkisi, evden çalışmak gibi hafif önlemlerle azaltılacaktır" dedi.

Maske zorunluluğu, sosyal mesafe ve ilave doz aşıların hayati önem taşıdığını belirten Dr. Barnard, "Kimse başka bir kapanmaya daha katlanmak istemez. Ancak Omicron, Delta'ya kıyasla bağışıklık sisteminden önemli oranda kaçabiliyor ya da başka bir şekilde bulaşıcılığa sahipse, sağlık sistemini korumak için son çare önlemleri gerekebilir" diye konuştu.

Söz konusu araştırma internet üzerinden yayımlandı ama başka bilim insanlarının resmi kontrollerinden geçmedi.