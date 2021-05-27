Covid: Biden ABD istihbaratından koronavirüsün kökeniyle ilgili yeni rapor istedi, Çin tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan istihbarat servislerinden, koronavirüsün kökeniyle ilgili yeni bir rapor hazırlamalarını ve bu raporu kendisine 90 gün içinde iletmelerini istedi. Biden, koronavirüsün kökeninin Çin'deki bir laboratuvar olduğu teorisinin de araştırılmasını talep etti.

Çin ise Biden'a sert tepki gösterdi ve Amerikan yönetimini, dikkatleri "ABD'nin pandemiyle mücadeledeki zayıf sicilinden uzaklaştırmak için komplo teorileri yaymakla" suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Irak'ın kitle imha silahları hakkında dünyayı yanıltan istihbarat kurumlarının şu anda koronavirüsün araştırılması için kullanıldığını vurguladı.

Çin'in ABD Büyükelçiliği ise koronavirüsün kökeninin araştırılmasının "siyasi hesaplarla yapılmaması" gerektiği uyarısı yaptı.

Biden: ABD ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecek

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Joe Biden, göreve geldiğinde koronavirüsün kökeni hakkında bir rapor istedi. Bu raporun kendisine iletilmesinin ardından da "ek bir rapor" talebinde bulundu.

Biden, Amerikan istihbarat servislerinin, virüsün bir laborutuvar kazasından mı kaynaklandığı ya da enfekte bir hayvandan mı insanlara geçtiği konusunda fikir ayrılığı yaşadığını vurguladı.

Biden ayrıca ABD'nin "dünya genelinde kendisi gibi düşünen ortaklarıyla, Çin'e tam, şeffaf ve kanıtlara dayalı uluslararası bir soruşturmaya katılması ve ilgili tüm veri ve kanıtlara erişim sağlaması yönünde baskı yapılması için birlikte çalışmaya devam edeceğini" vurguladı.

Pekin yönetimi ise daha önce koronavirüsün kökeninin ABD'deki bir laboratuvar olabileceğini savunmuştu.

Koronavirüs ilk olarak 2019'un sonunda Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı.

Resmi verilere göre dünyada 168 milyondan fazla teyitli vaka görüldü ve virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu en az 3,5 milyon kişi hayatını kaybetti.

Çin yetkilileri ilk vakaların Vuhan'daki bir deniz ürünleri pazarından çıktığını söylemiş ve bilim insanları bu nedenle virüsün ilk olarak hayvanlardan insanlara bulaştığı teorisini geliştirmişlerdi.

Ancak son dönemde Amerikan basınında yer alan haberlerde, virüsün kökeninin bir olasılıkla kaza meydana gelen Çin'deki bir laboratuvar olduğu teorisini destekleyen kanıtların arttığı belirtiliyordu.

WHO, raporunda ne demişti?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, virüsün Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne dayandığı iddialarını dile getirdi. Bu iddia ABD'de büyük oranda komplo teorisi olarak görülüp reddedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Mart ayında Covid-19'un kökeni konusunda Çinli bilim insanlarıyla ortak hazırladığı raporda, salgının bir laboratuvarda başlamış olma ihtimalinin "aşırı derecede az" olduğunu belirtmişti. Ancak WHO bu alanda yeni çalışmalar yapılması gerektiğini de kabul etmişti.

Ancak ABD'de son günlerde istihbarat kaynaklarına dayandırılan bazı haberlerde Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün üç üyesinin Kasım 2019'da, Çin'in yeni bir hastalık görüldüğünü kabul etmesinden birkaç hafta önce hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Amerikan hükümetinin baş sağlık danışmanı Anthony Fauci, hala virüsün insanlardan hayvanlara bulaştığını düşündüğünü söylemiş ancak geçen ay, virüsün doğal yollardan geliştiğinden tam olarak emin olmadığını itiraf etmişti.

ABD Sağlık Bakanı Xavier Beccera da WHO'ya, virüsün kökenleri hakkında "şeffaf" bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.