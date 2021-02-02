Belçika'da sanatçı ve aydınlar, 18-24 yaş arası gençlerin aşıda öncelikli gruba dahil edilmesini istedi

Belçika'da tanınmış bir grup sanatçı ve aydın, koronavirüse karşı aşılama çalışmalarında 18-24 yaş arasındaki gençlerin öncelikli gruba eklenmesi çağrısında bulundu. Belçikalı bazı aydınlar, aşı sırasındaki yerlerini gençlere bırakmak istediklerini açıkladı.

Koronavirüs salgının ilk dalgasında Avrupa'da nüfusa oranla en fazla can kaybının yaşandığı ülkelerin başında gelen Belçika'da, 27 Aralık'tan bu yana aşılama çalışmaları yapılıyor.

Hükümet, aşılamada yaşlılar, konik hastalığa sahip risk grupları ile sağlık çalışanlarına öncelik veriyor. Ancak bazı aydınlar, 18-24 yaş arasındaki gençlerin de, öncelikli gruplara dahil edilmesini istiyor.

'Aşı sıramızı gençlere verin'

Aralarında sinema oyuncuları, yönetmenler, televizyon yapımcıları, gazeteci ve yazarlar, hekimler, iş insanları ile müzisyenlerin yer aldığı 40 tanınmış Belçikalı, bu amaçla bir bildiri yayımladı.

Çocuk hakları örgütü Child Focus yöneticisi Heidi De Pauw ve gazeteci Sara Vercauteren öncülüğünde hazırlanan "Aşı sıramızı gençlere verin" başlıklı bildiride, salgın döneminde en fazla olumsuzluk yaşayan kesimlerin başında gençlerin geldiği vurgulandı.

Yapılan araştırmalara göre, salgın önlemleri nedeniyle, Belçika'daki 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yarısının hayatından memnun olmadığı belirtilen bildiride, bu kuşağın sosyal medya paylaşımlarından da "alarm zillerinin" duyulduğu kaydedildi.

'Gençlerin yardım çığlığını duyuyoruz'

Artık gençlerin ruh sağlığının görmezden gelinemeyeceği vurgulanan bildiride, "Zihinsel sorunlar dışında, kapalı olan kafelerde öğrenci işleri artık mümkün olmadığı için, masraflarını karşılayamayan gençler, öğrenimini bırakıyor ya da, işgücü piyasasına ilk adımını atan ve henüz kalıcı sözleşmeye yapmamış çok sayıda genç aylardırı evde oturuyor" dendi.

"Gençlerin yardım çığlığını duyuyoruz" diyen Belçikalı aydınlar, bu konuda eyleme geçme zamanı geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz yetişkinler ve ebeveynler artık kenara çekilmek istiyoruz. Çünkü hayattan yeterince zevk aldık. Seyahetler, restoranlar, kafeler ve konserlerde yedik, içtik, eğlendik. Ama gençler için durum farklı. Bu kayıp zamanın asla telafisi yok. O nedenle neden gençlerin biraz daha fazla özgürlüğe nasıl kavuşabileceğini düşünmüyoruz?"

Belçikalı aydınlar, bu nedenle yaşlılar, savunamsız gruplar ve sağlık çalışanları ile birlikte 18-24 arasındaki gençlerin de öncelikli olarak aşılanması çağrısında bulundu.

Bu nedenle kendi aşı sıralarından vazgeçerek, yerlerini gençlere bırakmak istediklerini vurgulayan aydınlar, "Sembolik olsa bile, onlara toplumda önemli olduklarına dair bir işaret vermek istiyoruz. Siz nasıl otobüste yaşılılar için yerinizden vazgeçiyorsanız, biz de artık aşı sıramızı sizlere bırakmak istiyoruz" dedi.

Ancak hükümet, aşılamadan sonra hemen özgürleşme beklenmemesi uyarısında bulunuyor. Flaman Sağlık Bakanı Wouter Beke, sağlık hizmetlerinin üzerindeki baskıyı azaltmak için önce yaşlıların ve risk gruplarının aşılanması gerektiğini savunuyor.

Yaklaşık 11,5 milyon nüfusa sahip olan Belçika'da toplam 711 bin kişide koronavirüs saptandı. Salgın nedeniyle büyük bölümü 70 yaş ve üzerindeki 21 bin 124 kişi de hayatını kaybetti.

Salgının ikinci dalgasındaki vaka artışları nedeniyle Kasım ayından bu yana Belçika'da, sıkı önlemler alındı. Yiyecek, içecek ve eğlence sektörü başta olmak üzere çok sayıda işyerinin kapalı olduğu ülkede, 22:00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.