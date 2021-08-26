Covid aşılarının etkisi azalıyor, Koronavirüs vakaları artıyor: Kaygılanmalı mıyız?
26 Ağustos 2021 12:07
Bir ay önce, İngiltere'de koronovirüs vakaları azalıyor ve neredeyse tüm kısıtlamaların kaldırılmasıyla Covid salgınıyla mücadelede başarı sağlanmış gibi görülüyordu.
Ancak sadece haftalar sonra, vaka sayıları arttı ve ülkede her gün 30 binden fazla vaka bildirilmeye başlandı.
Ayrıca, aşıların sağladığı bağışıklığın da azaldığına yönelik kanıtlar artıyor.
Bağışıklığın azalması ne kadar kaygı verici?
Aşılamalarla elde edilen bağışıklığın azalması hep bekleniyordu.
İngiltere'de biri Zoe Covid Çalışmaları uygulamasından alınan verilere dayanan, diğeri de Oxford Üniversitesi'nin yaptığı iki araştırma, ikinci dozdan birkaç ay sonra bu azalmanın başlamış olabileceğini gösterdi.
Bu durum, bir kez daha bize, neden koronavirüsün dolaşımda olmasına alışmamız gerektiğini gösteriyor.
Uzmanlar, yaşamımız boyunca tekrar tekrar virüse yakalanmayı beklememiz konusunda netti.
Ancak her yeni enfeksiyonun, bir öncekinden daha rahat geçirilmesi bekleniyor.
Ve birçok kişi için, ilk enfeksiyonlar bile, normalde geçireceklerinden daha hafif atlatılacak. Çünkü aşılar ağır hastalığı önlemede hala yüksek derecede etkili.
Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi'nden (JCVI) Prof Adam Finn'e göre "iyi haber", aşıların bağışıklık sistemimizin mücadeleye önde başlamasını sağlayarak virüsün etkisini azaltması ve hala çok etkili olması.