Covid aşıları kısırlığa yol açar mı, hastalığı geçirenler ne zaman olabilir, uzun vadeli etkileri neler?

Türkiye'de Çin'de Sinovac şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının tedarikinde yaşanan sorunların ardından yüklü miktarda Pfizer/BioNTech aşının satın alınmasıyla aşılama programında büyük bir ivme kazandı.

Türkiye'de daha önce ağırlıklı olarak Sinovac aşısının yapıldığı sağlık çalışanları ve 50 yaş üstündekilere üçüncü doz randevuları 1 Temmuz itibarıyla verilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz için kişilerin istediği aşıyı yaptırabileceğini söyledi.

Ancak, şu anda Sinovac aşısının teslimatında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Türkiye'deki aşılama programında Pfizer/BioNTech kullanılıyor. Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşılarının ilk teslimatı yapıldı ancak henüz aşılama programına dahil edilmiş değil.

Ayrıca, Bilim Kurulu toplantısında alınan kararla iki doz aşı arasındaki süre sekiz haftadan dört haftaya düşürülürken, Covid-19 geçirmiş olanların aşı yaptırmak için beklemeleri gereken süre de altı aydan üç aya çekildi.

Türkiye'de aşı randevuları nasıl alınıyor?

İlk kez bir virüse karşı yaygın bir şekilde kullanılan mRNA tekniği, özellikle Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili asılsız ve bilimsel hiçbir temele dayanmayan çok sayıda komplo teorisi ve spekülasyonun doğmasına neden oldu.

BBC Türkçe'nin Instagram hesabı üzerinden aşılarla ilgili merak ettiğiniz soruları bize iletmenizi istedik.

Bu soruların en fazla yoğunlaştığı konu başlıklarına göre ayırdık. Bunları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Akova'ya yönelterek ve bugüne kadar yayınlanmış bilimsel araştırmalarla raporları inceleyerek yanıtladık.

Murat Akova, aşıların şu anda kabul edilebilir düzeylerde yan etkileri olduğunu ve sırası gelenlerin tereddüt etmeden mutlaka aşılanması gerektiğini söyledi.

Akova, "Bu aşamada aşılama çok önemli. Şimdiye kadar 'aşı yetersizdi, bize sıra gelmeyecek! deniyordu. Aşı ortaya çıkınca da bu sefer 'acaba aşı olmasam mı' gibi, böyle bir aşı tereddüt olmaya başladı. Bu, çok tehlikeli bir durum. Yani bu pandeminin önünü almanın şu anda kullandığımız aşılarla herkesi aşılamak dışında bir yolu yok" dedi.

Aşılar güvenilir mi?

Bu soruya bilim insanlarının ve bugüne kadar yapılmış, güvenilir araştırmaların verdiği yanıt "Evet".

Zira şu anda Türkiye de dahil, dünyanın birçok yerinde onay alan aşılar, güvenlik standartlarının uygulandığı farklı aşamalardan geçerek, geliştirildi.

İlk aşamada hücre ve hayvanlar üzerinde laboratuvarda güvenlik testleri yapıldıktan sonra insanlar üzerinde denemelere başlandı.

Bu aşıların, belirlenmiş yüksek uluslararası standartlara uygunluğu kanıtlandıktan sonra yaygın kampanyalarda kullanımına onay verildi.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşı bilgilendirme platformunda, "Bu çerçevede ülkemizde uygulanmaya başlanan COVID-19 aşılarının faz çalışmalarında çalışmanın durmasına sebebiyet verecek bir yan etki ile karşılaşılmamıştır. Uygulama aşamasında da güvenliği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır" değerlendirmesi yapılıyor.

Aşılar ne kadar risk taşıyor?

Kullanım onayı alan Covid-19 aşıları için bilim insanlarının ve dünyanın farklı yerlerinde kamu sağlığı kurumlarının yaptığı genel değerlendirme, bu aşıların güvenli olduğu ve "faydalarının risklerine ağır bastığı" yönünde.

Prof. Dr. Akova, "Bir yarar-zarar dengesine oturttuğumuz, zaman yani hastalıktan korunmayla aşının sebep olduğu yan etkileri terazinin birer kefesine koyduğunuz zaman şu anda kesinlikle ağır basan taraf aşı olmak yönünde. Yani aşıların etkinliği çok yüksek" dedi.

Akova, Sağlık Bakanlığı'nın Sinovac aşısının güvenliğiyle ilgili elinde bir veritabanı olduğunu ve şu ana kadar güvenliğine dair bir sorun olması halinde, bunun şu ana kadar tespit edilip, duyurulmuş olacağını belirtti.

Akova, son dönemde "esas spekülasyonların" BioNTech/Pfizer aşısı üzerinde yapıldığına dikkat çekti.

Ancak Akova, BioNTech gibi mRNA tekniği kullanılarak geliştirilen aşıların inaktif aşılara kıyasla daha fazla antikor ürettiğini ve fazla antikor üretiminin başka sıkıntılara yol açıp açmayacağına dair bir takım kaygılar olduğunu söyledi.

Akova, bu kaygıların "gözlenmiş olmaktan çok, uyarı niteliğinde" olduğunu ifade ederek, şu ana kadar görülen riskli durumların "çok ama çok ender yan etkiler" olduğunun altını çizdi.