Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı Müdürü Yuan Zhiming de yaptığı konuşmada, virüsün doğal kökenleri olduğunu söyledi ve kurumun açıldığı 2018'den bu yana virüs sızması gibi bir olayın yaşanmadığını kaydetti.

Dünya genelinde dört milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan Covid-19 salgını sonrası, WHO yetkilileri virüsün kaynağının araştırılması konusunda adım atmaya çağrılmıştı.

Bu yılın Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'ün kaynağına dair Çin'de yaptığı araştırmaya ilişkin raporunu yayımladı. Raporda 17 Çinli, 17 uluslararası araştırmacının imzası vardı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Ghebreyesus, Koronavirüs'ün laboratuvardan yayıldığı hipotezinin en düşük ihtimal olduğunu belirtti; ancak daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de vurguladı.

Bunun için de daha fazla ekibin Çin'e gitmesi gerektiğini aktardı.

Ghebreyesus aynı zamanda Çin'den toplanan verilerin ve yapılan araştırmanın yeterli olmadığını da ekleyerek bu konuyla ilgili olarak Çin'i eleştirdi.