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Dünya
BBC Türkçe

Vuhan'da Koronavirüs'e yakalanan kişi sayısı 'resmi verilerin 10 katı olabilir'

30 Aralık 2020 11:31

Koronavirüsün tespit edildiği ilk yer olan Çin'in Vuhan kentinde sanılandan çok daha fazla kişinin virüse yakalanmış olabileceği açıklandı.

Çin Salgın Hastalıkları Önleme Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar, 11 milyon kişinin yaşadığı Vuhan'da kent nüfusunun yüzde 5'inin virüse yakalanmış olabileceğine işaret ediyor.

Bu oran, Vuhan'da koronavirüse yakalanan kişi sayısının yaklaşık 500.000 olabileceği anlamına geliyor.

Açıklanan bu son tahminler, Vuhan'daki resmi vaka sayısının 10 katı. Kentte bugüne kadar 50.354 Covid-19 vakası kayda geçirilmişti.

Semptom göstermeyen vakalar, Çin'in resmi vaka sayılarında yer almıyor.

Yapılan araştırmada Vuhan kentinde ve Vuhan'ı da kapsayan Hubei bölgesinin yanı sıra Pekin ile Şangay'da yaşayan toplam 34.000 kişiden örnekler alındı.

Koronavirüse karşı antikor geliştirme oranı Vuhan'da yüzde 4,43 olurken, Hubei bölgesinde aynı oran yüzde 0,44'te kaldı.

Son araştırma sonuçları, uluslararası bir heyetin Vuhan'a ziyaretinden hemen önce geldi.

Heyet, koronavirüsün nerede ve nasıl ortaya çıktığını incelemek üzere Vuhan'da çalışmalar yürütecek ve Dünya Sağlık Örgütü'ne sunmak üzere bir rapor hazırlayacak.

Çin hükümeti aylar süren müzakereler sonrası Vuhan'a gönderilecek olan heyete izin vermişti. Heyetin Ocak ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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