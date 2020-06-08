Covid-19 vakası kalmayan Yeni Zelanda'da tüm kısıtlamalar kalktı

Yeni Zelanda'da bilinen hiç yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası kalmamasıyla birlikte ülkedeki tüm önlemler kaldırılacak. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Covid-19 vakasız olduklarını öğrendiğinde biraz dans ettiğini söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre, Yeni Zelanda'da 25 Mart'ta Covid-19 önlemi olarak tecrit uygulamasına gidildi. 4 hafta süren sıkı uygulamada Yeni Zelandalılar evde kaldı. Önlemler zaman içinde aşamalı olarak gevşedi.

Başbakan Ardern, bundan sonra Yeni Zelandalıların "bir pandeminin olduğu dünyada ne kadar normal olunursa öyle" yaşayacağını söyledi. Ardern vaka kalmadığını duyduğunda dans ettiğini söyledi.

Yeni Zelanda ülkede 200 civarı varken önlemleri uygulamaya başladı. Ülkede vaka sayısı 1500'ü geçmedi.