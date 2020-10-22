Covid-19 vakalarının arttığı Yunanistan'da gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte, artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında, Atina ve Selanik başta olmak üzere ülkede vakaların yoğun olduğu bölgelerde saat 00.30'dan 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirileceğini açıkladı.

Tüm ülkede halihazırda kapalı alanlarda uygulanan maske zorunluluğunun kapsamına açık alanların da dahil edileceğini söyleyen Miçotakis, yeni tedbirlerin cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren uygulanacağını dile getirdi.

Öte yandan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 882 yeni tanı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı bildirildi. Son 24 saatte 15 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 90 hastanın entübe durumda olduğu belirtildi.