Covid-19 vakalarının arttığı Macaristan'da okullar kapatıldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla yayıldığı Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın Özel Kalem Müdürü Gergely Gulyas, hükümetin ilkokulların ve mağazaların 2 hafta boyunca kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Koronavirüs aşılama sürecinin hızla devam etmesine karşılık Koronavirüs vakalarının da dramatik bir şekilde artış gösterdiği Macaristan'da kritik bir karar alındı.

Başbakan Orban'ın Özel Kalem Müdürü Gergely Gulyas, iki hafta boyunca ilköğretim okullarının ve süpermarket ile eczaneler haricindeki mağazaların kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Kapalı kalan ve yasaklardan etkilenen sektör ve işletmelere desteğin 8 Mart'tan 22 Mart arasındaki süreç içerisinde hükümet desteğine devam edileceği belirtildi.

Gulyas, "Eğer şimdi kapanmazsak, ekonominin yeniden açılması gecikecek" dedi.

Macaristan'da sadece bugün 6 bin 278 insanda Koronavirüs tespit edilirken 151 kişi de Koronavirüs'e bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Bu oranlar son 3 ay içerisindeki en yüksek sayı olarak dikkat çekti.