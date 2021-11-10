Covid-19'un tüm varyantlarına karşı koruyan antikor keşfedildi

Bilim insanları, insan vücudunda koronavirüs ve onun varyantları dahil tüm Koronavirüslerden koruyan 'DH1047' adlı bir antikor tespit etti. DH1047 antikoru, hücrelere bağlanarak virüsü etkisiz hale getiriyor ve çoğalmalarının önüne geçiyor. Daily Mail'in haberine göre antikor, hem hastalığı önlemede hem de Covid-19 tedavisinde etkili.
Pandemiyle mücadelede önemli rol oynayabilir
Kuzey Carolina Üniversitesi ve Duke Üniversitesi'nde araştırma ekibi, bulunan antikorun şu an devam eden pandemi ve gelecekteki salgınlarla mücadelede önemli bir rol oynayacak bir bulgu olduğunu düşünüyor.
Duke Aşı Enstitüsü Başkanı Dr. Barton Haynes, yaptığı açıklamada, "Bu antikor mevcut salgın için terapötik olma potansiyeline sahip" dedi.
2 Kasım'da Science Translational Medicine dergisinde bulgularını yayınlayan araştırmacılar, 1700'den fazla koronavirüs antikoru tespit etti. Bu havuzdan hem Kovid-19 hem de 2000'lerin başında Asya'da salgına neden olan SARS virüsüne bağlanabilen 50 hücre tespit edildi. DH1047, özellikle etkiliydi; hem hayvan hem de insan kaynaklı her türlü virüse bağlanabiliyordu.
Haynes, "Bu antikor, Koronavirüsün sayısız mutasyon ve varyasyon boyunca korunan bir yerine bağlanıyor. Netice olarak, çok çeşitli koronavirüsleri etkisiz hale getirebilir" diye konuştu.
Fareler üzerinde test edildi
Antikor fareler üzerinde test edildi ve kemirgenleri virüse maruz kaldıktan sonra hastalıktan koruyabildiği fark edildi.
Antikor, son derece bulaşıcı Delta varyantı da dahil olmak üzere her tür mutasyona karşı da etkili oldu.
Gelecekte insanları enfekte etme potansiyeline sahip olduğuna inanılan diğer Koronavirüs türleri de test edildi ve antikor tarafından etkisiz hale getirildi.