Covid-19'un tüm varyantlarına karşı koruyan antikor keşfedildi

Duke Aşı Enstitüsü Başkanı Dr. Barton Haynes, yaptığı açıklamada, "Bu antikor mevcut salgın için terapötik olma potansiyeline sahip" dedi.

2 Kasım'da Science Translational Medicine dergisinde bulgularını yayınlayan araştırmacılar, 1700'den fazla koronavirüs antikoru tespit etti. Bu havuzdan hem Kovid-19 hem de 2000'lerin başında Asya'da salgına neden olan SARS virüsüne bağlanabilen 50 hücre tespit edildi. DH1047, özellikle etkiliydi; hem hayvan hem de insan kaynaklı her türlü virüse bağlanabiliyordu.