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Koronavirüs

"Covid-19 meslek hastalığı sayılsın" talebi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, topu Sağlık Bakanlığı’na attı, bakanlık "Yetki alanım değil" yanıtını verdi

24 Ocak 2021 09:19

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Koronavirüs'ün meslek hastalığı sayılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Koronavirüs'ün meslek hastalığı sayılması için kendisine verilen önergeye, “Sağlık Bakanlığı’nın yetki alanına girmektedir” yanıtını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kendisine bu konuda verilen önergelere “Bakanlığımızın görev alanına girmemektedir” demekle yetindi. 

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre,  Sağlık çalışanlarının meslek hastalığı sorununun çözülmediğini belirten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız ise “Cumhurbaşkanı Yardımcısı ‘Sorumluluk bende değil’ diyor ama Türkiye’de her bakan cümlesine ‘Cumhurbaşkanımızın takdiriyle’ diye başlıyor. Bakanlara her konuda iş gördüren Cumhurbaşkanlığı, konu sağlık çalışanları olunca neden ‘olur’ vermiyor?” diye sordu. 

Aralıkta yayımlanan genelgeyle meslek hastalığı sorununun çözülmediğini vurgulayan Bacaksız, “Bu açıklamadan sonra değişen bir şey olmadı. Sağlık çalışanlarının görev başındayken hastalandıklarını ispatlaması gerekiyor” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

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