Covid-19'u yenen Melek Yıldırım taburcu edildikten sonra iki kişiye can oldu

Diyarbakır'da 13 günlük tedavinin ardından Koronavirüs'ü (Covid-19) yenen 28 yaşındaki Melek Yıldırım, taburcu edildikten sonra iki kişiye can oldu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde paramedik (Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri) olarak görev yapan 28 yaşındaki Melek Yıldırım, 4-9 Mart tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'teki yakınlarını ziyaret etti. Melek, 10 Mart'ta İstanbul'a döndü ve aynı günün gecesi Diyarbakır'a gitti. Melek Yıldırım, Koronavirüs!le geçen 13 gününü, yaşadıklarını ve mücadelesini Habertürk'ten Alper Uruş'a şöyle anlattı:

"Çok şiddetli eklem ağrısı ve ateşim oldu"

"Diyarbakır'a döndükten 5 gün sonra, 15 Mart gecesi hastaneye başvurmak zorunda kaldım. Şöyle ki bende kesik öksürük ya da solunum güçlüğü gibi semptomlar olmadı ancak çok şiddetli eklem ağrısı ve ateşimin yükselmesinin ardından hastaneye gittim. 16 Mart'ın ilk saatlerinde, doğum günümde, hastaneye yatışım yapıldı.

"Virüsü İstanbul'da ya da uçakta kapmış olabilirim"

Fransa'daki yakınlarım da negatif çıktı. Böyle olunca ben virüsü, İstanbul'da ya da uçakta kaptığımı düşünmeye başladım.

Tedavimin ilk 3 günü zorlandım. Şiddetli eklem ağrısı ve ateşim vardı. 5'inci günden itibaren düzelmeye başladım. 13 gün boyunca hastanede kaldım. İnsanlara şunu söylemek isterim; bir odada 13 gün tek başına kalmak inanın hiç kolay değil. Bu yüzden gerçekten sosyal mesafeye çok çok dikkat edin. Ben Diyarbakır'da Kovid-19 tedavisi yapılan sanırım ilk kişi oldum.

"Katilin kurbanı aradığı gibi aradım"

Hastanedeki izolasyon döneminde psikolojimin yıprandığını belirtmek isterim. Filmlerde katilin kurbanını aradığı gibi temasta bulunduğum 8 kişiyi dönüp dönüp telefonla aradım. Hastalık belirtisi var mı, kendini nasıl hissediyorsun diye sordum.

"Kesinlikle olayı çok ciddiye almamız gerekiyor"

28 Mart gecesi, saat 23.00 sıralarında taburcu oldum ve evde 14 günlük izolasyon dönemi başladı. Ben ise pozitif çıktığımda aşama aşama entübe edileceğimi, solunum güçlüğü çekeceğimi düşündüm. Ancak şu bilinmeli ki; herkes bu virüsü aynı biçimde yaşamıyor ve atlatmıyor. Dediğim gibi bende hiç öksürük olmadı, ekrem ağrısı oldu. Kesinlikle olayı çok ciddiye almamız gerekiyor. Bir de dışarıda eldiven takanlara bir uyarım olacak. Eldiven sizi korurken eldivendeki olası virüsü dokunduğunuz her yere taşıdığınızı unutmayın. Bu yüzden temastan uzak durmak daha iyi bir korunma biçimi herkes için."