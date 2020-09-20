T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Covid-19'u yenen doktor: Hastalık ansızın yakalıyor ve hemen de bırakmıyor

20 Eylül 2020 23:35

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Türkmen Bahadır Arıkan (39), görev yaparken yakalandığı Covid-19'u yenerek 19 gün sonra göreve başladı. Arıkan, "Hastalık ansızın yakalıyor ve hemen de bırakmıyor" dedi.


Arıkan, kendisinde baş gösteren bulgular üzerine eşinin ısrarıyla hastaneye gittiğini söyleyerek,
"Bende çıkacağını hiç tahmin etmedim ama akciğer tomografisini görünce 'akciğerlerim nasıl tutulmuş' diye şaşırdım. Bu, insan olmanın, hastalığı kabullenmemenin ifadesi olabilir. Ondan dolayı 'kimsenin bana bulaşmaz' diye bir yaklaşım sergilememesi lazım" dedi.

Hastalığı evde geçirdiği karantina süresindeki tedavi ile yenen Dr. Öğretim Üyesi Türkmen Bahadır Arıkan Koronavirüs'le ile ilgili toplumdaki yanlış algılarla ilgili olarak da,  Ben bu hastalığı kışın herhalde geçirdim, yakınlarımda çıktı ama bu zamana kadar bende bir şey çıkmadı' yanlış bir algı. 'Ben gencim, ek hastalığım yok, bana bir şey olmaz da' yanlış bir algı. 'Ben iyiyim bende bir şey yok, arkadaşıma da bulaştırmam' diye düşünülebiliyor. Ama semptomunuz çıkmadan iki gün öncesine kadar bulaştırıcılığınız olabiliyor. İkinci tehlike de asemptomatik ya da hastalığı yayan olabiliyorsunuz. Dolayısıyla sizde semptom görünmese de hastalığı arkadaşınıza, o da gidip yakınına bulaştırabilir" dedi.
 
Koronavirüs'e yakalanıp iyileşen diğer tüm bireylerde olduğu gibi, kendisinin de eskisine oranla çabuk yorulduğunu söyleyen Arıkan, "Şimdi işimize ve ameliyatlara başladık ama bir yorgunluk hali devam ediyor. Önceden spor yapıyordum ama şimdi koşamam. Hastalığı daha sıkıntılı geçiren arkadaşlarım efor noktasında daha sıkıntılı. Yani hastalık ansızın yakalıyor ve hemen de bırakmıyor" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

türkmen bahadır arıkankoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24