"Covid-19 testlerini Menzil yapıyor" haberlerine ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul'daki yedi büyük kamu hastanesinde Koronavirüs testlerinin 144 milyon TL karşılığında biri Menzil Cemaati üyesi olduğu belirtilen Ferhat Danışman'a ait iki şirkete yaptırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Müdürlüğün açıklamasında "Tamamen kanuni çerçevede ve kamu hizmet kapasitesini artırmak amacıyla yapılmış olan rutin işlemlerin, farklı bağlamlara oturtularak siyasi zemine çekilmesi ve kamu kurumlarına zarar verme çabasına dönüştürülmesi, her şeyden önce basın meslek ilkeleriyle çelişmektedir" denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın milyonlarca liralık sözleşme imzaladığı iki şirketten biri olan Techno Health Laboratuvar Şirketi'nin yöneticisi Mehmet Rüştü Kaya, milyonlarca liralık sözleşmeye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. "Menzil Cemaati'nden misiniz?" sorusuna yanıt vermek istemediğini belirten Kaya, "Ferhat Danışman da şirketimizin ortağıdır. Ferhat Bey Emsey Hastanesi'nde çalışıyor olabilir, Menzil'i seviyor olabilir, Menzil'e gidiyor olabilir. Ne var yani bunda? Menzil'e gitmek, Menzil'i sevmek suç mu?" diye konuşmuştu.

"Farklı bağlamlara oturtularak siyasi zemine çekilmesi basın meslek ilkeleriyle çelişmektedir"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Covid-19 testlerini Menzil yapıyor" başlıklı haberlerde, İstanbul'daki 7 hastanenin Koronavirüs testleri için yapılan ihalelerden birinin Menzil Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen bir şirkete verildiği iddiasının dile getirildiği belirtildi.

İstanbul'da Covid-19 şüphesiyle başvuran hasta sayısının artması nedeniyle daha fazla test çalışılması ve testlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması ihtiyacının doğduğu ifade edilen açıklamada, "Vaka artışına ve yurtdışına çıkışlara bağlı olarak artan test talebi ve uzamaya başlayan sonuç verme süreleri nedeniyle hızlı bir kapasite artışı ihtiyacı doğmuş, müdürlüğümüz Laboratuvar Komisyonunun uygun görüşleriyle gerekli izinler alınarak hizmet alım ihalesine çıkılmıştır" denildi.