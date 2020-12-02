"Covid-19 testlerini Menzil yapıyor" haberlerine ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul'daki yedi büyük kamu hastanesinde Koronavirüs testlerinin 144 milyon TL karşılığında biri Menzil Cemaati üyesi olduğu belirtilen Ferhat Danışman'a ait iki şirkete yaptırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Müdürlüğün açıklamasında "Tamamen kanuni çerçevede ve kamu hizmet kapasitesini artırmak amacıyla yapılmış olan rutin işlemlerin, farklı bağlamlara oturtularak siyasi zemine çekilmesi ve kamu kurumlarına zarar verme çabasına dönüştürülmesi, her şeyden önce basın meslek ilkeleriyle çelişmektedir" denildi.
Sağlık Bakanlığı'nın milyonlarca liralık sözleşme imzaladığı iki şirketten biri olan Techno Health Laboratuvar Şirketi'nin yöneticisi Mehmet Rüştü Kaya, milyonlarca liralık sözleşmeye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. "Menzil Cemaati'nden misiniz?" sorusuna yanıt vermek istemediğini belirten Kaya, "Ferhat Danışman da şirketimizin ortağıdır. Ferhat Bey Emsey Hastanesi'nde çalışıyor olabilir, Menzil'i seviyor olabilir, Menzil'e gidiyor olabilir. Ne var yani bunda? Menzil'e gitmek, Menzil'i sevmek suç mu?" diye konuşmuştu.
"Farklı bağlamlara oturtularak siyasi zemine çekilmesi basın meslek ilkeleriyle çelişmektedir"
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Covid-19 testlerini Menzil yapıyor" başlıklı haberlerde, İstanbul'daki 7 hastanenin Koronavirüs testleri için yapılan ihalelerden birinin Menzil Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen bir şirkete verildiği iddiasının dile getirildiği belirtildi.
İstanbul'da Covid-19 şüphesiyle başvuran hasta sayısının artması nedeniyle daha fazla test çalışılması ve testlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması ihtiyacının doğduğu ifade edilen açıklamada, "Vaka artışına ve yurtdışına çıkışlara bağlı olarak artan test talebi ve uzamaya başlayan sonuç verme süreleri nedeniyle hızlı bir kapasite artışı ihtiyacı doğmuş, müdürlüğümüz Laboratuvar Komisyonunun uygun görüşleriyle gerekli izinler alınarak hizmet alım ihalesine çıkılmıştır" denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Haberlerde adı geçen firmanın kazandığı ihale için 50 adet firmaya harcama yetkilisinin onayı ile davet gönderilmiş, 6 firma istekli sıfatıyla iştirak etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 'ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır' hükmüne istinaden en avantajlı firma belirlenerek ihale sonuçlandırılmıştır. İhaleye iştirak eden tüm isteklilerin Kamu İhale Kanunun 10. Maddesinde belirtilen hallerde olup olmadığı Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden sorgulanmıştır. Yapılan sorgulama sonucunda tüm isteklilerin ihaleye katılmaktan yasaklı durumda olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca sözleşme öncesi yapılan sorgulamalarında sözleşme imzalayan kişi ve şirket ortaklarının adli sicil kaydı sorgulamasında da herhangi bir suça iştirak etmediği görüldüğünden sözleşme imzalanmıştır. Tamamen kanuni çerçevede ve kamu hizmet kapasitesini artırmak amacıyla yapılmış olan rutin işlemlerin, farklı bağlamlara oturtularak siyasi zemine çekilmesi ve kamu kurumlarına zarar verme çabasına dönüştürülmesi, her şeyden önce basın meslek ilkeleriyle çelişmektedir."
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Ne olmuştu?
Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 5 Kasım tarihinde Kamu İhale Kanunu’nun pazarlık usulüyle 'Sağlık tesisleri için 6 aylık sonuç karşılığı Covid-19 PCR testi hizmeti alımı' adı altında bir ihale düzenlemişti. İhaleyle İstanbul'daki yedi büyük kamu hastanesinde Covid-19 testlerinin 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan altı ay boyunca 144 milyon TL'ye Techno Health Laboratuar ile Gen Era Diagnostik Sağlık Hizmetleri Şirketi'ne yaptırılması için sözleşme imzalanmıştı.
Şirketin altı ay boyunca Covid-19 testlerini yapacağı hastanelerin listesi ise şöyle:
Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi.