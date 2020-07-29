Covid-19 testi için hastaneye götürülürken kaçırılan mahkûm ve eşi yakalandı

Adana'da dün cezaevinden Covid-19 testi için hastaneye getirilen kadın mahkûm ile kendisini kaçıran kocası saklandıkları evde yakalandı.



Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Karataş Cezaevi'nde yatan Songül Beyazlat rahatsızlanınca, Covid-19 testi yapılması için jandarma ekipleri tarafından dün Yüreğir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Testin yapıldığı yere jandarma aracı yanaştığı sırada Songül Beyazlat araçtan atladı.



Jandarma aracını takip eden lüks minibüsten inen Songül Beyazlat'ın kocası Onur Beyazlat eşini minibüse alıp kaçırdı. Harekete geçerek minibüsün peşine düşen polis ekipleri, aracı terk edilmiş halde bulundu.



Polis yaptığı çalışmada karı kocanın dolmuşa binerek akrabalarına gittiklerini tespit etti. Bu tespit üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri eve baskın yaptı.



Yapılan baskında karı koca evde yakalandı. Polis merkezine getirilerek sorguya alınan karı-koca bugün adliyeye sevk edilecek.