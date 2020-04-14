T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Covid-19 tedavisi gören hasta çarşafları bağlayıp hastaneden kaçtı

14 Nisan 2020 07:10

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ve yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Ufuk G. Tedavi için yatırıldığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı. Bir süre sonra yakalanan Ufuk G. tekrar hastaneye getirildi.

Olay, Denizli Devlet Hastanesi'nde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. Sarayköy ilçesinde yaşayan Ufuk G. koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Ufuk G.'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G.'nin ikinci kattaki odanın penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine inip, kaçtığı belirlendi. Hastanedeki görevliler polise haber verdi.

Yapılan araştırmada Ufuk G.'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan Ufuk G. tekrar hastanede tedaviye alındı. 

ETİKETLER

koronavirüscovid-19haberçarşafkaçtıtedavihastane
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24