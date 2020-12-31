Covid-19 tedavisi gören gazeteci Merdan Yanardağ'dan açıklama: İyileşme evresindeyim

Koronavirüse yakalanan Tele1 TV'nin kurucu genel yayın yönetmeni, gazeteci Merdan Yanardağ, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yanardağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile kritik dönemin geride kaldığı bilgisini verdi.

Yanardağ, şöyle yazdı:

"Merhaba,

Covid-19 ile mücadelede kritik dönem geride kaldı. Artık iyileşme evresindeyim. Hızla toparlanıyorum. Bu dönemde bana destek /güç veren bütün dostlarıma ve yurttaşlarmıza teşekkür ediyorum.

Yeni yılınız kutlu olsun. Adalet ve eşitlik getirsin. Sevgi ve sağlıkla kalın."