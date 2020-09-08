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Covid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun bakıma alındı

08 Eylül 2020 16:13

Koronavirüs'e yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yoğun bakıma alındı. Hastaneden sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada durumunun iyi gittiği belirtildi. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili Op. Dr. Özgün Güngör açıklama yaptı. Koronavirüs'e yakalanan Böcek'in, kan değerlerinde düzelme olduğu, PCR testinde negatifleşme, antikor testlerinde ise pozitiflik saptandığı kaydedildi.

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