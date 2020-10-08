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Dünya

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump: Hastalık bulaştırdığımı hiç sanmıyorum

08 Ekim 2020 17:54

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda bir test yaptıracağını belirterek, "Virüsün gittiğini düşünüyorum, bir seçim mitingi yapmayı çok isterim. Hastalık bulaştırdığımı hiç sanmıyorum" dedi.

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