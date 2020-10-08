Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump: Hastalık bulaştırdığımı hiç sanmıyorum

Fox News'e telefonla bağlanan Trump, kendisini gayet iyi hissettiğinin söyledi. Trump, "Bir seçim mitingi yapmayı çok isterim. Hastalık bulaştırdığımı hiç sanmıyorum" diye konuştu.
Covid-19'a yakalandıktan sonra hiç test yaptırmadığını belirten Trump, "Yakın zamanda test yaptıracağım. Bence virüs tamamen gitti. Bence artık tamamen temizim" dedi.
Trump, "Sürekli dışarıda insanlarla bir aradaydım. Bir yerde artık hasta olacağımı anladım" ifadelerini kullandı.
Pandeminin başından beri sık sık Koronavirüs'ün çıkış yeri olan Çin'i suçlayan Trump, "Beni Çin hasta etti" dedi.
Öte yandan Trump yakın çevresinde yer alan ve Covid-19’a yakalananlar arasında, First Lady Melania Trump, danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany, kampanya yöneticisi Bill Stepien ile Cumhuriyetçi Senatörler Mike Lee, Thom Tillis ve Ron Johnson yer alıyor.
TIKLAYIN - Trump'ın yakın çevresi Koronavirüs'ten kırılıyor