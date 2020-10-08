Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump: Hastalık bulaştırdığımı hiç sanmıyorum

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda bir test yaptıracağını belirterek, "Virüsün gittiğini düşünüyorum, bir seçim mitingi yapmayı çok isterim. Hastalık bulaştırdığımı hiç sanmıyorum" dedi.