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Covid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı

14 Temmuz 2020 13:33

Kırklareli'de Covid-19 tanısı koyulan bir kişi yolcu otobüsü ile tatile giderken yakalandı. E.D. isimli kişi karantinaya alınmak üzere Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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