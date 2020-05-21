"Covid-19 Sonrası 2020 Seyahat Beklentileri" anketi: Yüzde 62 tatile çıkmayı planlıyor

Tatil acentası Jolly'nin 11 bin civarında kişi üzerinden gerçekleştirdiği, "Covid-19 Sonrası 2020 Seyahat Beklentileri" anketine göre, katılımcıların yüzde 62'si tatile çıkacağını belirtirken, yüzde 38'lik kesim tatil planlamıyor. Tatile gitmeyeceğini belirtenler arasında ana neden olarak korona salgını öne çıkıyor.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, salgının sektör üzerindeki etkileri hakkında konuştu. "Aynı gemideyiz, seyahat acentaları kalbe giden damar gibi, onlar yaşamazsa kimse yaşamaz" diyen Vardar, Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuştu. Vardar "Covid-19 Sonrası 2020 Seyahat Beklentileri" anketine ilişkin bilgiler aktardı. Ankete göre:

-Tatile çıkacaklarını belirtenlerin yüzde 19’u seyahat yasakları kalkar kalkmaz, yüzde 31’i temmuz, yüzde 35’i ağustos, yüzde 35’i de eylül ve sonrası için tatil planı yapıyor.

-Seyahat tercihinde uçak yüzde 34’te kalırken, yüzde 45’lik kesim kendi aracıyla seyahat edeceğini belirtiyor.

-Tatile çıkacağını belirtenlerin yüzde 58’si yurtiçi otellerde konaklama yapacağını belirtirken; yurtdışına çıkmayı planlayanların oranı yüzde 7’de kalıyor.

-Otel seçimi kriterinde yüzde 25 hijyen sertifikası ve otel dezenfektasyonu, yüzde 22 geniş mekan, yüzde 18’lik kesim ise tesis doluluk oranının yüzde 50 ile sınırlı tutulmasını istiyor.