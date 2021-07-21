Covid-19 pozitif adam karısının kimliğiyle uçağa bindi; tuvalette çarşaf ve peçesini çıkarınca yakalandı

Endonezya'da Covid-19 testi pozitif olan bir adam uçağa binebilmek için karısının kimliğini kullandı. Yakalanmamak için çarşaf giyip peçe taktı.

CNN Endonezya'nın haberine göre D.W., Citilink havayollarının başkent Jakarta'dan Ternaate şehrine iç hat uçuşunda baştan aşağı çarşaf giyerek kendini gizledi.