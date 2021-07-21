Covid-19 pozitif adam karısının kimliğiyle uçağa bindi; tuvalette çarşaf ve peçesini çıkarınca yakalandı

Endonezya'da Covid-19 testi pozitif olan bir adam uçağa binebilmek için karısının kimliğini kullandı. Yakalanmamak için çarşaf giyip peçe taktı.
CNN Endonezya'nın haberine göre D.W., Citilink havayollarının başkent Jakarta'dan Ternaate şehrine iç hat uçuşunda baştan aşağı çarşaf giyerek kendini gizledi.
Diken'in aktardığına göre; karsının testi negatif olan D.W., onun kimliğini ve test sonucu belgesini kullanarak Covid-19 olduğu halde uçağa binebilmek için bu yönteme başvurdu. Uçuş sırasında kılık değiştirdiği fark edilerek yakalandı.
Bir uçuş görevlisinin yetkililere çarşaflı bir yolcunun tuvalete girip ardından erkek kıyafetleriyle çıktığını bildirmesi üzerine adam uçak inince havalanında gözaltına alındı.
Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine koruyucu kıyafetlerle havaalanından çıkarılan adam, ambulansla evine götürülerek izolasyona alındı.
Karantina sürecinin sonunda D.W. hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.