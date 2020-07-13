Covid-19 partisine katıldıktan sonra ölen adamın son sözleri: Sanırım bir hata yaptım

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Bir ''Covid-19 partisi''ne katıldıktan sonra Koronavirüs kapan 30 yaşındaki Texaslı bir adamın hayatını kaybetmeden önce pişmanlığını dile getirdiği ifade edildi.

Hastanın hayatını kaybettiği San Antonio Methodist Hastanesi'nin en üst düzey yetkili doktorlarından biri olan Jane Appleby, ''Hastanın ölmeden hemen önce hemşireye bakıp, 'Sanırım bir hata yaptım, bunun bir kandırmaca olduğunu sanıyordum ancak öyle değilmiş' dediğini'' aktardı.

Appleby, insanları paniğe sürüklemek istemediğini ancak halka durumun ciddiyetini göstermek istediğini söyledi.

''Covid-19'' partilerinde insanların virüsün bulaşıp bulaşmayacağını görmek için enfekte olmuş biriyle aynı eve doluştuğunu ifade eden Appleby, vaka sayılarının endişe verici bir artış gösterdiğini söyledi.

Appleby, ''Lütfen maske takın, olabildiğince evde kalın, kalabalık gruplardan kaçının ve ellerinizi dezenfekte edin'' tavsiyelerinde bulundu.