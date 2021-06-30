Covid-19 pandemisi, İngiltere'de sosyal eşitsizliği artırıyor

University College London'dan Michael Marmot, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sonrası refah politikalarının, İngiltere'nin yoksul bölgelerinde azalan yaşam süresine ve kötüleşen sosyal koşullara değinmedikçe başarısız olacağını söyledi.

Marmot, Greater Manchester'daki Covid-19 kaynaklı ölüm oranının, mart ayına kadar İngiltere ortalamasından yüzde 25 daha yüksek olduğunu ve bu durumun yaşam süresi beklentisini şaşırtıcı derecede düşürdüğünü belirtti. Marmot, bölge genelinde sosyal eşitsizliğin arttığına dikkat çekti.

İngiltere'nin yoksul bölgelerindeki sosyal eşitsizlik tablosu, pandemi öncesinde de benzer durumdaydı. Ancak, uzun süreli Covid-19 karantinaları aradaki uçurumu derinleştirdi.

Marmot, Manchester ve benzeri bölgelerde uzun süredir devam eden eşitsizliklerin üstesinden gelmek için iş, konut, yerel hizmetler ve eğitime yönelik yatırımlar önerdi.

Bu durumun Greater Manchester ile sınırlı olmadığının altını çizen Marmot "Londra'nın yoksul bölgelerinin de ilgiye ihtiyacı var" dedi.

Evsizlik, düşük eğitim düzeyi, işsizlik ve yoksulluk gibi eşitsizliklerin üstesinden gelmek için sağlık harcamalarının iki katına çıkarılması gerektiğini belirten Marmot, önceliğin işsizlikle mücadele eden gençlere ve pandemiden olumsuz etkilenen çocuklara verilmesi gerektiğini söyledi.