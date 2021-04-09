Covid-19 ölümlerinin rekor kırdığı Brezilya'da Yüksek Mahkeme, hükûmetin Koronavirüs'le mücadelesinin incelenmesine karar verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Senato'dan hükûmetin Koronavirüs salgınıyla mücadelesini inceleme altına alacak bir komisyon kurmasını istedi.

CNN'de yer alan habere göre, Koronavirüs vakalarının ve ölümlerin rekor sayılara yükseldiği Brezilya'dan Senato'daki 81 isimden 32'sinin talebiyle, Yüksek Mahkeme hükûmetin salgına karşı attığı adımların incelenmesine karar verdi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Luis Roberto Barraso, Senato'dan hükûmetin salgın adımlarını inceleyecek bir komisyon kurmasını istedi. Yargıç Barraso "Brezilya, günlük ölüm ve vakalarda en kötü rekorları kırıyor" dedi. Brezilya'da perşembe günü bir gün içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 200 oldu.

Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, Mahkeme'nin kararına uyacağını ancak söz konusu incelemenin "salgınla mücadele adımlarının önüne geçebileceğini" söyledi. Pacheco, komisyon açılmasının 2022 genel seçimleri öncesi 'siyasi bir tiyatroya' dönüşebileceğini söyledi.

Başlatılan soruşturma kapsamında pandemi boyunca göreve gelen bütün sağlık bakanlarının adımları incelenecek.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro salgının başından bu yana Koronavirüs'ü ciddiye almayan açıklamalar yapıyor ve yerel yönetimlerin aldığı kapanma kararlarını hedef alıyor. Bolsonaro, salgın önlemlerinin ekonomiyi kötü etkilediği savunmasını sürdürüyor.