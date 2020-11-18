Covid-19 nedeniyle ölen 87 yaşındaki adamın torunu: Ceset torbası verip ‘Siz indireceksiniz’ dediler

İstanbul, Kadıköy'de Covid-19 nedeniyle evinde hayatını kaybeden bir kişinin torunu, mezarlıklar müdürlüğü ekiplerinin ceset torbası verdiğini ve cenazeyi evden ailenin çıkarmasını söylediğini iddia etti. Yakınları cenazeyi çıkarmayı kabul etmeyince yaşlı adamın cenazesi ancak 6 saat sonra özel kıyafetlerini giyen ekipler tarafından evden alındı.



Olay, dün Kadıköy'de meydana geldi. 87 yaşındaki Enver Ekşi, evinde hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınları ise yaşlı adamın evinin bulunduğu binanın önüne geldi. Haber verilmesi üzerine eve gelen doktor, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nü arayan aile yakınları cenazelerinin evden alınmasını istedi. Bir süre sonra adrese gelen cenaze aracından inen görevliler, iddiaya göre yaşlı adamın yakınlarına ceset torbası vererek, cenazeyi evden çıkarmalarını istedi. Evde 3 Covid-19 hastası olduğunu belirten aile yakınları, eve girerek cenazeyi alamayacaklarını söyledi.

"Bize sadece ceset torbası verildi"

Enver Ekşi'nin torunu Reyhan Turanlı, "Annemler bu apartmanda oturuyorlar. Hepsi Covid hastası, dedem bu sabah vefat etti. Cenazeyi biz dışarı çıkaramıyoruz. Belediyeyi aradık, cenaze nakil aracı geldi. Bize sadece ceset torbası verildi, 'siz indireceksiniz' diye söylendi ama biz bu riske giremiyoruz. Sosyal mesafe deniliyor, uzak durmamız gerektiği söyleniyor. 4 hastamız vardı, dedem vefat etti. Annem, anneannem ve kardeşim şu anda yukarıdalar. Çıkamıyoruz, ilgilenemiyoruz. Acımız büyük. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Herkes kovidli, biz de Covid olabiliriz yukarı çıkarsak. Cenazemiz 6 saattir bekliyor" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise herhangi bir gerginlik yaşanmaması için bina önünde önlem aldı. Aradan geçen 6 saatin ardından binaya gelen Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanı 3 kişi, özel kıyafetlerini giyerek binaya girdi. Ekşi'nin cenazesi buradan alınarak gasilhaneye götürüldü. (DHA)