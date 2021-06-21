Covid-19 nedeniyle ertelenen Etiyopya genel seçimleri başladı

Etiyopyalılar, artan gerilimler ve kuzey Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle kritik bir süreçteyken, genel seçimlerde oy kullanıyor. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen seçimler, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de iktidara gelmesinden bu yana ilk kez düzenleniyor.

BBC'nin haberine göre, kasım ayından bu yana yerel çatışmaların olduğu Tigray gibi güvensizlik ve lojistik sorunlar yaşayan bölgelerde seçimler ertelendi. Bölgelerinin yaklaşık beşte birinde oy kullanılmayacak.

Seçim komisyonu başkanı Birtukan Mideksa, işler çoğunlukla sorunsuz giderken, bazı yerlerde muhalefet partisi temsilcilerinin tehdit edilmesinden endişe duyduğunu belirtti. Mideksa "Bazı vatandaşlar oy kullanma merkezlerine erişimlerinin reddedildiğinden şikayet ediyor" dedi.

2015'ten bu yana ilk kez yapılacak genel seçimlerin Ağustos 2020'de yapılması planlanıyordu, ancak pandemi nedeniyle gecikti. Seçimin sonuçlarının beş gün içinde açıklanması bekleniyor.