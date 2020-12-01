"Covid-19 Mart'ın 15'inde kaybolur diyen" AKP'li doktor vekil Koronavirüs oldu!

Mart ayının başlarında yaptığı açıklamada, "Covid-19 Mart'ın 15'inden sonra tamamen kaybolur" diyen AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yıldız, 10 gün önce şikayetlerini başladığını ancak testinin negatif çıktığını belirterek, "10 gün önce başlayan şikâyetlerim üzerine yaptırdığım Covid-19 test sonuçları negatif çıkmasına rağmen Meclis Hastanesi’nde yapılan tedkiklerimde BT (Bilgisayarlı tomografi) bulgusu nedeniyle yüksek ateş olduğu tespit edilmiş ve şikayetlerim neticesinde perşembe günü Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmış bulunmaktayım. Genel durumum gayet iyi" diyerek herkese teşekkür etti.

"Dut pekmezi yiyin" demişti

Türkiye’de Koronavirüs vakaları henüz görülmediği Mart ayının başlarında açıklama yapan Yediyıldız, "Covid-19, Mart ayının 15’inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner diye düşünüyorum" diye konuşmuş daha sonra da vatandaşlara dut pekmezi yemelerini tavsiye etmişti.