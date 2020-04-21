Covid-19'la mücadeleye hazırlanan Zimbabve'de ikinci salgın; 131 kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti

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Koronavirüs salgınının büyümesi durumunda sağlık sisteminin zorlanacağı öngörülen Zimbabve'de ikinci bir salgın başladı. Ülkede sıtma nedeniyle 131 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre Zimbabve Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 201 ayrı sıtma salgını tespit etti. Bakanlık tarafından hazırlanan bir rapora göre 201 farklı salgında toplam 135 bin 585 sıtma vakası görüldü ve 131 kişi hayatını kaybetti.

Sıtma her yaştan insanı hasta edip, ölümüne sebep olabiliyor. Zimbabve'de özellikle Şubat, Mart ve Nisan aylarında salgınlar görülüyor.

Sağlık yetkilileri, ülkedeki sıtma vakalarının artış göstermeye devam edeceğini öngörüyor. Birçok uzman, gerçek vaka sayısının açıklanandan daha fazla olabileceğini, çünkü birçok ailenin kliniklere erişimi olmadığını ifade etti.

Zimbabve'de sıtma vakalarında azalma gözlemlenmişti, ancak bu durum son yıllarda tersine dönmeye başladı.

Zimbabve'de, Covid-19 salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı geçen günlerde uzatıldı. Resmi rakamlara göre Zimbabve'de sadece 25 Koronavirüs vakası görüldü.