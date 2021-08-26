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Dünya

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle Michigan valisini kaçırmayı planlayan adam, altı yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı

"Garbin'in avukatına göre, müvekkili bir havacılık teknisyeni olarak işinde gelir kaybettikten sonra Covid-19 kısıtlamaları yüzünden hüsrana uğradı"

26 Ağustos 2021 12:48

ABD'de Ty Garbin isimli bir adam, eyaletin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmayı planlamaktan altı yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

New York Times'ın haberine göre, Michigan'daki hükümet karşıtı bir paramiliter grubun üyesi olan sanıklar, geçen yıl Whitmer'ı tatil evinden kaçırmayı planladılar.

2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılan Garbin, komployu ayrıntılı olarak anlatan bir savunma imzaladı. Birkaç kişiden eğitim aldığını ve valinin tatil evine benzeyecek bir "poligon" inşa ettiğini söyledi.

Gruptan altısı federal mahkemede suçlanırken, aralarından suçu sadece 25 yaşındaki Garbin kabul etti. Yedi kişi daha komployla ilgili olarak devlet mahkemesinde terörizm ve çete bağlantılı suçlarla suçlanıyor.

Garbin'in avukatına göre, müvekkili bir havacılık teknisyeni olarak işinde gelir kaybettikten sonra Covid-19 kısıtlamaları yüzünden hüsrana uğradı.

Gretchen WhitmerTy GarbinMichigan valisini kaçırmayı planlayan adam
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