İtalya hükümeti, 3. dalga nedeniyle Paskalya boyunca kısıtlamaları sıkılaştırdı

İtalya hükümeti, Paskalya sırasında Covid-19 vakalarında yeni bir artış olmasını önlemek için üç günlük katı kısıtlamalar getirdi. Hükümet, günde ortalama 20.000 yeni vaka ile üçüncü bir dalgayla savaşılırken bütün ülkeyi en yüksek risk grubunu ifade eden ''kırmızı bölge'' ilan etti.

BBC News'un haberine göre, İtalya'da zorunlu olmayan bütün aktiviteler yasaklandı, ancak insanların evde başka iki yetişkinle Paskalya kutlaması yapılmasına izin verildi. Aktarılana göre kiliseler açık kalacak, ancak ibadet edenler kendi bölgelerindeki ayinlere katılmak zorunda.

Papa Francis, ikinci kez Paskalya mesajını boş bir St. Peter's Petrus Meydanı'na iletecek. Hafta sonunun ardından, farklı bölgelerin ayın sonuna kadar "turuncu bölge" veya "kırmızı bölge" kısıtlamalarında kalacağı aktarıldı.

İtalya'da toplam 110.328'den fazla insan Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti ve 3.6 milyon doğrulanmış enfeksiyon olduğu aktarıldı.

İtalya'da mevcut durum

İtalya, 2019'da Koronavirüs salgınından etkilenen ilk batı ülkelerinden olmuştu. Bunun üzerinden bir yıl sonra Şubat 2020'de kuzey bölgesindeki birçok insana evde kalmaları söylendi ve tecrit daha sonra ülkenin geri kalanına yayıldı.

Aktarılana göre haziran ayında kısıtlamalar gevşetilmişti, ancak İtalya şu anda üçüncü bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya. 1 Nisan'da 23.634 yeni vaka ve 501 ölüm kaydedildi.

Yeni kısıtlamalar kapsamında, zorunlu olmayan tüm dükkanlar kapatıldı, kafeler ve restoranlar ise yalnızca paket servis hizmeti veriyor.

Kırmızı bölge kısıtlamaları kapsamında zorunlu olmayan tüm seyahatler yasaklansa da, Paskalya'da insanların arkadaşlarını ve akrabalarını ziyaret edebilmesi için istisnai olarak izin verildiği aktarıldı. İtalyan hükümeti , kısıtlama kurallarını sıkılaştırmak için ülke çapında 70.000 ekstra polis memuru görevlendirdiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Il Messaggero gazetesine verdiği demeçte, "Virüse karşı gardımızı indirmenin ve şimdiye kadar gösterilen sorumluluğu bırakmanın zamanı değil." "Çünkü aşı kampanyasının kaydettiği ilerleme, nihayet yavaş yavaş normale dönmemizi sağlayacak gibi gözüküyor." dedi.