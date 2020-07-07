Covid-19 hastasına 'geçmiş olsun' ziyaretine giden 3 kişi virüse yakalandı

Kocaeli'de koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir kişiye hasta ziyaretinde bulunan 4 kişi virüse yakalandı. Mahalle muhtarı vakaların sağlık durumunun iyi olduğunu, evlerinin karantinaya alındığını söyledi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Koronavirüs (Covid-19) hastasına geçmiş olsun ziyaretine giden dört kişi virüse yakalandı. Rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi olan N.B. isimli bir kişi tedavisinin ardından taburcu oldu. Tekrar rahatsızlanarak hastaneye giden N.B'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. N.B. isimli yurttaşın ardından eşi F.B. ve aynı mahallede yaşayan kızı S.S.’nin de yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

Daha sonra Koronavirüs sonuçları pozitif çıkan vakalarla temasa geçtiği belirlenen yurttaşlara da virüs testi yapıldı.

N.B.’yi ve kızı Seher S.'ye "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu belirlenen 4 kişinin yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Vakalar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili konuşan Karaağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Elmacı, vakaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve evlerinin karantinaya alındığını söyledi.