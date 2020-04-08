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Dünya

Covid-19 hastası kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı!

Koşucu olduğu belirtilen hasta, yakalanarak hastanede tedavi altına alındı

08 Nisan 2020 16:56

Rusya’da koşucu olduğunu belirtilen bir kişi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından koşarak kaçmaya çalıştı, özel kıyafetli sağlık görevlileri ise onu kovaladı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, Rusya’nın Arzamas kentinde meydana geldi. 28 yaşında olduğu belirtilen Covid-19 hastası koşucu, testinin pozitif çıkmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmak istendi. Hastaneye gitmek istemeyen kişi, koşarak sağlık görevlilerinden kaçmaya çalıştı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, özel kıyafetli sağlık ekiplerinin hastayı kovaladığı görüldü.

Yerel medya, hastanın yakalanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. (DHA)

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