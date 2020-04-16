Covid-19 hastaları arasında sigara tüketenlerin oranı daha mı düşük?

Biri Amerika Birleşik Devletleri (ABD), diğeri Çin'de olmak üzere yürütülen iki akademik araştırma, Covid-19 hastalığı ile sigara tüketimi arasındaki bağa ilişkin soru işaretlerine neden oldu. Hastalığın görüldüğü kişilerde sigara kullanımı normalden daha az çıkarken uzmanlar, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Euronews'ten Enis Günaydın'ın haberine göre, söz konusu araştırmalardan ilki Çin'de bin 99 hasta üzerine yapılan bir anket. New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışmaya göre bu ankete katılan Çinli hastalardan yüzde 12,6'sı sigara kullanıyor.

Bu oran ülkedeki sigara tüketicilerine oranla daha düşük. Çin Sigara Denetimi Derneği tarafından yapılan ankete göre ülkede 2018 yılında halkın yüzde 26,6'sı sigara kullanıyor.

Soru işaretini daha ileri götüren ikinci bir çalışma ise ABD'nin Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) tarafından toplam 7 bin 162 Covid-19 hastası üzerinde yürütülen anket. Bu çalışmada hasta olanların arasında sadece yüzde 1,3'lük bir kesim sigara içiyor.

Yine CDC'ye göre ülkede 2018 yılında sigara kullananların oranı yüzde 13,7 civarında.

Bu sonuçlar sigaranın Covid-19'a karşı iyi geldiği anlamını taşımıyor

Yukarıda istatistiklere rağmen uzmanlar, sigaranın Covid-19'a karşı bir tedavi yöntemi olamayacağı konusunda uyarıyor.

Sigara üzerinde araştırmalar yapan Fransız Profesör Bertrand Dautzenberg, bu konuda yapılan araştırmaların henüz çok sınırlı olduğuna ve sigara içen Covid-19 hastalarının çok daha ağır belirtiler gösterdiğine dikkat çekiyor.

Dautzenberg, "Tütünün neden olduğu zarar, bir ihtimal sahip olduğu ama ispatlanmamış küçük faydalarından çok daha ağır basıyor" uyarısında bulunuyor.

Ayrıca daha önceki çalışmalar, hastalığa yakalan kişiler arasında sigara içenlerin yüzde 50 oranında daha şiddetli semptomlar gösterdiğini ve bu kişilerde ölüm oranının da daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Peki neden Covid-19 hastalarında sigara kullanım oranı daha düşük?

Bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor. Prof. Dautzenberg etkenlerden birinin nikotin olabileceğini öne sürse de elektronik sigara kullanan kişiler üzerinde yapılan bir inceleme bunun da düşük bir ihtimal olduğunu ortaya koyuyor.

Yapılan birçok analiz gibi bu konuda da net cevapların alınması için daha fazla araştırma yapılması gerekecek. Sürekli ilerleyen koronavirüs salgını hakkında en net sonuçlar, salgın sona erdikten sonra elde edilebilecek.

Tüm bunlara ek olarak sigaranın tüm dünyada her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden olduğunu unutmamak gerekiyor. Tütün Atlası derneğine göre Türkiye'de her yıl en az 65 bin kişi sigara kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor.