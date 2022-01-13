Covid-19: Fransa'da öğretmenler, hükümet uygulamalarını protesto etmek için greve gitti

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Fransa'da öğretmenler, hükümetin koronavirüs salgınındaki politikalarını protesto etmek amacıyla greve çıktı. Ülke çapında çok sayıda okul grev nedeniyle kapandı.

Fransız bakanlar, Omicron varyantı nedeniyle artan Covid-19 vaka sayılarına rağmen okulları açık tutmayı öncelik olarak görüyor.

Öğretmenlerse okullardaki Covid-19 kurallarının kafa karıştırıcı olduğunu ve sürekli değiştiğini söylüyor.

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, ilkokul öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 40'ı; ortaokul öğretmenlerinin ise yüzde 24'ü greve katıldı.

Bu sayılar, grev öncesinde ilkokul öğretmenlerinin yüzde 75'inin greve katılacağını bekleyen sendikalarının çok altında kaldı.

Ülkenin önde gelen eğitimci sendikalarından Sunipp-FSU'nun, Perşembe günü okulların yarısından fazlasının kapanacağı yönünde bir beklentisi vardı.

Grev, öğretmenleri, velileri ve diğer okul personelini temsil eden 11 sendika tarafından organize edildi.

Reuters

Fransa'nın pek çok şehrinde sokağa çıkan öğretmenler, hükümetin Covid politikalarına karşı duydukları kızgınlığı dile getirdi.

Öğretmenleri temsil eden SE-UNSA sendikasının ulusal sekreteri Elisabeth Allain-Moreno, "Öyle bıkmış, öyle yorulmuş ve öyle öfkelenmiştik ki hükümete güçlü bir mesaj vermek için bir grev düzenlemekten başka seçeneğimiz yoktu" dedi.

Bazı aileler de greve çıkan öğretmenleri desteklediklerini dile getirdi.

Paris'in kuzey doğusunda yer alan bir okulda veli olan Akim Aouchiche, AFP'ye, "Sınıflar çok büyük. Yeterince maaş da alamıyorlar. İş koşulları da yeterince iyi değil" diye konuştu.

Getty Images Fransa Başbakanı Jean Castex, öğrenciler için PCR yerine evde test uygulamasına geçileceğini söyledi.

Grev öncesi 11 sendikanın yaptığı açıklamada, "Tüm eğitim camiasının tükenmişliği ve öfkesi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştı" denildi.

Sendikalar, okullardaki "kaotik" durumdan hükümetin ve eğitim bakanı Jean-Michel Blanquer'in sorumlu olduğunu söyledi.

Grevi asıl tetikleyen Fransa'nın Aralık ayından bu yana pek çok kez değiştirilen sağlık protokolü oldu.

'Kurallar sürekli değişiyor'

2 Ocak'ta, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından bir gün önce açıklanan kurallara göre, Covid-19 olan öğrencilerin bir antijen veya PCR testi yaptırmaları, negatif çıktıktan sonra da derslere devam etmek için ikinci ve dördüncü gün testi uygulamaları gerekiyordu.

Koronavirüs enfeksiyonlarının artışıyla gelen bu kural değişikliği, eczanelerin dışında uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı ve ülkenin test kapasitesini zorlamaya başladı.

Bu büyük test talebine karşı, hükümet bu hafta öğrenciler için Covid-19 kontrollerine ilişkin kuralları hafifletti.

Pazartesi günü, Fransa Başbakanı Jean Castex, sınıf arkadaşlarından birinin pozitif çıkması durumunda öğrencilerin PCR yerine kendi kendine test yapmasına izin verileceğini söyledi.

Ancak önlemlerin azaltılması, öğretmenlerin güvenlik endişeleri duymasına yol açtı. Çünkü Fransa, Salı günü 368 bin 149 gibi rekor sayıda yeni koronavirüs vakası bildirdi.

Sendikalar, hükümetin iletişim eksikliğinin, test kurallarında sık sık değişiklik yapılmasının ve Covid-19'a karşı yetersiz korumanın, öğretmenlerin olması gerektiği gibi çalışmasını engellediğini söylüyor.

Snuipp-FSU sendikası, grevin öğretmenlerdeki "artan umutsuzluğu gösterdiğini" söyledi.

Hükümet ise okulları açık tutmak için gerekli olduğunu düşündüğü bu politikaları savundu.

Eğitim Bakanı Blanquer, BFM TV'ye, "Zor olduğunu biliyorum, ancak grev sorunları çözmez. Virüse karşı grev olmaz" dedi.

Nisan ayında yapılacak seçimlerde ikinci dönem aday olması beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için bu grev siyasi açıdan kötü bir zamana denk geldi.

Fransa seyahat kurallarını da hafifletiyor

Reuters

Fransa hükümeti okulların ardından seyahat kurallarını da gevşetiyor. 18 Aralık'tan bu yana İngiltere'ye uygulanan seyahat kısıtlamaları Cuma gününden itibaren hafifletilecek.

Artık aşılı yolcuların Fransa'ya girmek için geçerli bir nedene ihtiyacı olmayacak, ayrıca ülkeye girdikten sonra karantina yapmaları gerekmeyecek.

Ancak, yine de İngiltere'den ayrılmadan 24 saat önce negatif sonuçlanmış bir Covid-19 testi gösterilmesi grekiyor.

Acentalar sevinçle karşıladı

Bu haber seyahat şirketleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Jet2 Havayolları, kayak merkezlerine uçuş rezervasyonlarında artış beklediğini bildirdi.

Demiryolu firması Eurostar önümüzdeki haftalarda yolcu sayısının artıracağını söylerken feribot şirketi Brittany Ferries bunu "büyük bir rahatlama" olarak nitelendirdi.

Şirketinin CEO'su Christophe Mathieu, Brittany Ferries'in binlerce yolcusunun seyahatlerini gerçekleştiremediğini ve sınırların kapatılması gibi "acımasız" önlemler nedeniyle milyonlarca Pound kaybedildiğini söyledi.

BBC İngiltere'den Fransa'ya kış turizmi için çok sayıda kişi seyahat ediyor.

Seyahat firmaları temsilcisi ABTA, her yıl yaklaşık 17 milyon İngiliz vatandaşının Fransa'yı ziyaret ettiğini belirtirken "Yılın bu zamanında binlerce insan kayak tatili için oraya gidiyor. Sınırların açılması, önümüzdeki birkaç hafta için orada rezervasyon yaptıran ve endişeyle haber bekleyen müşteriler için büyük bir rahatlama olacak" dedi.

Fransa, bu ayın başlarında kısıtlamalarını sıkılaştırarak yapabilenler için uzaktan çalışmayı zorunlu hale getirmişti.

Kapalı etkinlikler sınırlandırılmış, gece kulüpleri kapatılmıştı.

Perşembe günü ise Fransız Senatosu, insanların barlar ve restoranlar da dahil olmak üzere pek çok alana girmek için aşı belgesi göstermesini zorunlu tutan tartışmalı öneriyi onayladı ve girişlerde negatif test gösterme seçeneğini kaldırdı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü binlerce kişi, bu kararı protesto etti.

Fransa'da Covid-19 pandemisi sürecinde toplam 12,6 milyon insan enfekte oldu ve 127 binden fazla kişi hayatını kaybetti.