Covid-19 Faz 3: Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı

Covid-19 Faz 3 gönüllü aşılamaları İstanbul'da ilk kez yapılıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu.

Baştürk, "Kendim gönüllü oldum, hiç kimsenin de baskısı olmadan. Tabi ki Türkiye ve dünyada olan bu belanın gitmesini bir an önce istiyoruz" dedi.

Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı, geçen haftalarda Hacettepe Üniversitesi'nde 20 sağlık çalışanına uygulanmıştı. Aşının uygulanacağı 25 merkezden biri olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de gönüllü aşılama çalışmaları geçen günlerde başlamıştı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki aşılama çalışması Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu.

Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberinde görüşlerine yer verilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, aşı çalışmaları için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

"Gönüllülerin daha önce Koronavirüs geçirmemiş olması gerekiyor"

Tabak, “Aşı çalışmalarında gönüllü olmak isteyenlerden 400 kişilik bir liste oluşturdu. Bu listede yer alanların bir kısmı sağlık çalışanı. Gönüllülerin daha önce Koronavirüs geçirmemiş olması gerekiyor. Bu yüzden gönüllülere PCR ve antikor testi yapılacak. Eğer her iki test de negatif çıkarsa gönüllülere aşı verilecek. 400 gönüllüye aşının ilk dozunu vereceğiz. İki hafta sonra ikinci dozu vereceğiz. Daha sonra gönüllülerimizi takip edilerek bütün yan etkileri aşı merkezine bildirecek.