Covid-19 etkisi: İstanbul ve Ankara'dan göç arttı, İzmir'e göç yüzde 148 yükseldi

Ankaralılar ve İzmirliler en çok Kadıköy, Pendik ve Maltepe’yi tercih ederken geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş’a gösterilen ilginin düştüğü gözlemlendi.
Son altı aylık dönem içerisinde ise İstanbul; en çok İzmir, Ankara, Muğla, Kocaeli ve Balıkesir’e göç verdi. Bu dönemde taşınma maliyetleri de geçen seneye oranla İstanbul’da 3+1 evlerde yüzde 35, 2+1 evlerde yüzde 37 arttı.
İzmir’e en çok İstanbul’dan taşınma gerçekleşti
Verilere göre İzmir’e taşınanların yüzde 38.9’u İstanbul’dan. İzmir’e en çok göç veren diğer iller ise; Ankara, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Mavi bayraklı plaj sayılarıyla dikkat çeken Seferihisar, şehrin en çok göç alan bölgesi oldu. Seferihisar’ı Urla ve Menemen takip etti. Çeşme’ye göç beklenenden üç kat arttı. İzmir’den en çok taşınılan iller İstanbul, Ankara, Muğla, Aydın ve Antalya. İzmirlilerin tercih ettiği iller arasında Kocaeli de yükselişe geçti. İzmir içinde yaşanan taşınma hareketliliğinin yoğun olarak görüldüğü ilçeler; Karşıyaka, Buca, Bornova, Karabağlar ve Konak. Bayraklı’daki hareketliliğin ise geçen döneme göre azaldığı görüldü.