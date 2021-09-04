Covid-19 etkisi: İstanbul ve Ankara'dan göç arttı, İzmir'e göç yüzde 148 yükseldi

Türkiye’de Covid-19’la başlayan kısıtlamalar ve evden çalışma sistemiyle çok sayıda kişi sahil bölgelerine akın etti. Kiralık yazlıkların yoğun talep gördüğü bu dönemde satışlar da hareketlendi. Armut.com’un evden eve nakliye şirketi RahatTasin.com, bu hareketliliği inceledi. Altı ayda bir düzenli olarak yayınlanan Türkiye Taşınma Dosyası’nın 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasındaki verilerine göre, 2021’in 3’üncü çeyreğinde taşınma hareketliliği, pandemi sebebiyle düşüş yaşayan 2020’nin 3’üncü çeyreğini ilk aydan yakalamış durumda.

"Antalya üç büyük ilin gözdesi oldu"

Sabah’tan Seda Tabak’ın haberine göre, Antalya, Muğla ve Tekirdağ illerindeki yükseliş de öne çıktı. Antalya geçen döneme göre yüzde 78 daha fazla göç alarak üç büyük ilin gözdesi oldu.

Antalya’dan sonra sahil kesimlerinde yer alıp da en çok giren göç artışı yaşayan iller; Muğla, Balıkesir ve Tekirdağ.

İstanbul’da tercih Anadolu Yakası

İstanbul’daki taşınma hareketliliğinin yüzde 44’ü Anadolu Yakası’nda, yüzde 56’sı Avrupa Yakası’nda yaşanırken en çok taşınma hareketliliği yaşanan ilçeler ise; Kadıköy, Ümraniye ve Maltepe olarak öne çıktı. İstanbul aynı zamanda Ankara, İzmir ve Kocaeli başta olmak üzere birçok şehirden göç almaya devam etti. Bu şehirlerden İstanbul’a taşınanların tercih ettiği yer de Anadolu Yakası oldu.