Covid-19 dezenformasyonu ve geçmiş ırkçı ifadeleriyle tepki çeken Joe Rogan'ın 70'ten fazla podcast bölümü Spotify'dan kaldırıldı

Covid-19 hakkında dezenformasyon ve geçmiş ırkçı ifadeleri tepki çeken podcast yayıncısı Joe Rogan'ın 70'ten fazla bölümününün Spotify'dan kaldırıldığı görüldü.

CNET'in aktardığına göre, son zamanlarda Covid-19 hakkında dezenformasyon yayan podcast bölümleriyle tepki çeken Joe Rogan'ın, geçmiş yayınlarındaki ırkçı ifadeleri de yeniden gündeme gelmişti.

Rogan, geçmiş ırkçı ifadeleriyle ilgili "Bunları geri almak için yapabileceğim bir şey yok. Keşke yapabilseydim. Kesinlikle ırkçı davranmak istemiyordum" demişti.

Son olarak Rogan'ın geçmişten 70'ten fazla podcast bölümünün Spotify'dan kaldırıldığı görüldü.

Rogan ya da Spotify'dan bölümlerin kaldırılmasına ilişkin açıklama yapılmadı.